Anker til Høyesterett: Trump vil sparke FTC-kommissær

SISTE DEMOKRAT: Rebecca Kelly Slaughter er den siste gjenværende demokraten i Federal Trade Commission (FTC). Foto: Bloomberg

Donald Trump har bedt USAs høyesterett om å gi ham rett til å fjerne Rebecca Kelly Slaughter, den siste gjenværende demokraten i Federal Trade Commission (FTC). Utfallet kan komme til å velte en 90 år gammel presedens og gi presidenten større makt over føderale tilsynsorganer, skriver Bloomberg.

Striden handler om «Humphrey’s Executor»-dommen fra 1935, som slo fast at Kongressen kan skjerme enkelte uavhengige embetsmenn fra å bli avsatt uten «gyldig grunn».

En føderal dommer ga i sommer Slaughter medhold i at hun ikke kunne avsettes uten slik begrunnelse. En ankedomstol gjeninnsatte henne denne uken, men Trump-administrasjonen ber nå Høyesterett om å oppheve både kjennelsen og selve prinsippet.

Les også Trump før jobbtall: – De «virkelige» tallene kommer om et år Trump forsøkte torsdag å dempe forventningene til fredagens arbeidsmarkedsrapport.

– Kan ikke ignorere Høyesterett

– Dommere i lavere instanser kan være uenige, men de står aldri fritt til å ignorere Høyesterett, argumenterte regjeringen, med henvisning til den konservative dommeren Neil Gorsuch.

Konservative har i flere tiår ment at «Humphrey’s Executor» svekker presidentens konstitusjonelle makt. De har fått medvind de siste årene. I 2020 slo Høyesterett fast at presidenten kan avsette lederen for Consumer Financial Protection Bureau. Trump har også fått grønt lys til å fjerne medlemmer av flere andre føderale tilsyn, som National Labor Relations Board og Consumer Product Safety Commission.

Motstandere mener en opphevelse vil undergrave uavhengigheten til de tilsynene som ble etablert nettopp for å stå på armlengdes avstand fra Det hvite hus.

Saken er bare én av flere der Trump forsøker å utvide presidentens makt over byråkratiet. Parallelt presser han på for å fjerne Feds styremedlem Lisa Cook, riktignok på andre juridiske grunnlag.