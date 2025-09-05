Storbritannias visestatsminister: Går av etter skatteskandale

Rayner har sagt fra seg alle sine tre sentrale politiske roller – som visestatsminister, boligminister og nestleder i Labour-partiet, ifølge Financial Times. Andre medier har også meldt samme nyhet.

Avgangen kom etter at statsminister Keir Starmers etikkrådgiver Laurie Magnus kritiserte henne i en rapport for å ikke ha hentet inn «spesifikk skatterådgivning» i forbindelse med en eiendomstransaksjon.

På grunn av Rayners «uheldige unnlatelse» av å gjøre opp skatteforpliktelsen, kan hun ikke anses å ha levd opp til de «høyest mulige standarder for korrekt opptreden», konkluderte rapporten.

«Jeg angrer dypt på min beslutning om ikke å søke ytterligere spesialisert skatterådgivning, gitt både min posisjon som boligminister og mine komplekse familieforhold», skal Rayner ha skrevet i et oppsigelsesbrev til Starmer.

«Jeg vil fortsette å tjene deg, vårt land og partiet og bevegelsen jeg elsker, i ukene, månedene og årene som kommer.»

Starmer skal på sin side svart med at Rayner vil forbli en viktig skikkelse i partiet, og at han var veldig trist for at samarbeidet skulle slutte på en slik måte.

Betalte for lite

Sakens kjerne skal dreie seg om at Rayner betalte 30.000 pund i dokumentavgift da hun kjøpte en leilighet i East Sussex til 800.000 pund, i stedet for de 70.000 pundene som ville vært påkrevd dersom leiligheten hadde blitt klassifisert som en sekundær bolig.

Rayners allierte har ifølge Financial Times lagt skylden på tre anonyme rådgivere som skal ha gitt feilaktige råd om at hun burde betale ordinær stempelavgift, fremfor høyere sats som gjelder for sekundærboliger.

Hun konsulterte en eiendomsoverfører og to andre eksperter før hun kjøpte eiendommen i mai, men sjefen for firmaet som rådet Rayner ved kjøpet av leiligheten har kommentert til Financial Times at firmaet ikke har gitt noen form for skatterådgivning, og at visestatsministeren forsøker å gjøre selskapet til syndebukk.