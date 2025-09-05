Knapt flertall vil fjerne eller redusere formuesskatten

Samtidig svarer 10 prosent at de ikke vet hva de mener, skriver avisen.

Målingen viser at det er et klart skille mellom respondentene som sier de er på høyresiden og de som sier de er på venstresiden. Rundt 80 prosent av de som sier de stemmer Høyre eller Frp, mener formuesskatten enten må senkes eller fjernes.

Rundt 60 prosent av respondentene på venstresiden sier imidlertid at den bør være som i dag eller økes.

Det er også en kjønnsforskjell – 60 prosent av mennene sier skatten bør senkes eller fjernes, mens 40 prosent av kvinnene sier det samme.

Målingen er gjennomført av Respons for Aftenposten blant 1002 respondenter i perioden 27. august til 1. september. Feilmarginen er på mellom to og tre prosentpoeng.