12 prosent stemmer taktisk

11,7 prosent av de spurte i målingen Norstat har gjort for Dagbladet Børsen , svarer at de har stemt taktisk eller kommer til å gjøre det ved stortingsvalget. Det tilsvarer 366.000 personer dersom valgoppslutningen er lik som ved forrige valg på 77,2 prosent.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier resultatene ikke er overraskende. Vanligvis stemmer omtrent 10 prosent taktisk, forteller han.

– Ved valget i år har det vært litt ekstra fokus på taktisk stemmegivning, så det er ikke veldig overraskende at det er 12 prosent, sier Bergh.

Ved sist stortingsvalg fikk kun de tre største partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet mer enn 366.000 stemmer.

Målingen viser at særlig Miljøpartiet De Grønne får mange taktiske stemmer.