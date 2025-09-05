Statsministerkandidatene i debatt: Begge sider peker på usannheter

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, Høyre-leder Erna Solberg og Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug startet NRKs spesialsending av programmet Debatten fredag kveld med å diskutere tonen i valgkampen mellom partiene og blokkene.

Listhaug ut mot Skjervø

Mot slutten av debatten mellom de tre største partiene og deres ungdomspartiledere gikk Listhaug hardt ut mot Skjervø da fagforeningsfradraget ble diskutert:

– Du er en notorisk løgner, sa Listhaug til Skjervø.

Litt senere tok Støre Skjervø i forsvar, ved først å henvende seg til FpU-leder Simen Velle:

– Simen, du holdt et innlegg i sted. Jeg er uenig i veldig mye av det du sa, men jeg synes det var bra framført, og vi kan diskutere det videre. Men vi står i beste sendetid.

Så henvende Støre seg til Listhaug:

– Du kaller AUF-lederen for en notorisk løgner. Dere ønsker å bli statsminister i Norge. Igjen, det blir et annet Norge, et annet debattklima, og det blir dårligere for norsk demokrati, sa Støre.

Støre ut mot Listhaug

Støre begynte sendingen med å angripe starten på valgkampen for seks uker siden der han ble angrepet av Solberg med det han sier var feil på feil på feil.

– Jeg mener bildet av Norge som ble tegnet, har vært feil, og veldig mye har blitt rettet opp på slutten, og det tror jeg velgerne merker seg, sa Støre innledningsvis.

Solberg la vekt på hvor viktig det er å ha en edruelig tone, og mener Ap har valgt ut bruddstykker i valgkampen.

– Ap har gjort en rekke sosiale medier-aktiviteter som er full av usanne eller halvsanne opplysninger, sa Solberg.

Listhaug sa at det har vært ført en skremselspropaganda fra «Ap og deres hovedsponsor LO». Hun mente det ikke bare har vært sverting, men direkte løgn.

– Jeg synes det er rett og slett litt trist at Arbeiderpartiet har brukt så mye ressurser sammen med LO på å spre det som er direkte løgn, sa Listhaug.