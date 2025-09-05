Venstre under sperregrensen på ny måling

Venstre faller under sperregrensen med bare fem hundredels margin i TV2s måling fredag.

– Vi står nå i virkelig fare for å falle under sperregrensen, vi trenger nå at alle som noen gang har vurdert oss, også stemmer på oss, sier Venstre-nestleder Abid Raja til TV 2.

Forholdet mellom blokkene forblir uendret fra TV2s forrige måling, med 91 mandater til de rødgrønne og 77 til de borgerlige.

TV 2 publiserer daglige meningsmålinger, og sammenlignet med torsdag faller Arbeiderpartiet mest tilbake med 0,7 prosentpoeng, mens Høyre går fram med 0,3 prosentpoeng.

KrF, som har danset rundt sperregrensen i målingene, havner her rett over med 4,2 prosent. Det er likevel MDG som går mest fram, med 0,3 prosentpoeng, og de havner da på rekordhøye 6,4 prosent oppslutning.

Undersøkelsen er utført av Verian for TV 2. Et utvalg på 2843 personer er intervjuet i perioden fredag 29. august til fredag 5. september 2025. Usikkerhetsmarginen er mellom +/- 1,4 og +/- 2,8 prosentpoeng.

Målingen i sin helhet ser slik ut, med endring fra onsdag i parentes: R: 5,3 (+0,1), SV: 5,8 (-), Ap: 27,7 (-0,7), Sp: 5,8 (+0,1), MDG: 6,4 (+0,4), V: 3,9 (-0,3), KrF: 4,2 (+0,2), H: 15,0 (+0,3), Frp: 21,0 (+0,1), andre: 4,8.

Poll of polls' gjennomsnittsberegning av alle målinger i september viser fredag kveld 88 mandater til rødgrønn side, altså noe lavere enn denne målingen. Samtidig viser gjennomsnittet 81 mandater til de borgerlige.