– Det er et mye mer passende navn i lys av verdens tilstand akkurat nå, sier Trump til pressen i Det ovale kontor fredag.

Det er bare Kongressen som juridisk sett har myndighet til å etablere, nedlegge og endre navnene til føderale departementer, skriver nyhetsbyrået AP.

Presidentordren tillater dermed formelt sett departementet å bruke sekundære titler som «krigsdepartement» og «krigsminister». Noen av Trumps nære støttespillere i Kongressen har foreslått endringer som gjør at endringen kan nedfelles i loven.

Flere medier omtalte planene om å omdøpe departementet allerede torsdag.

Forsvarsdepartementet (Department of Defense) hadde navnet krigsdepartementet (Department of War) fram til 1949.

Pete Hegseth, som også var med på signeringsseremonien, sier at de ikke har vunnet en større krig siden navnet ble endret i 1949.

– Vi går nå i angrep, ikke bare i forsvar, sier han om navneendringen.

Nyhetsbyrået Reuters melder at navneendringen kan koste flere hundre millioner dollar.