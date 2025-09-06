De rødgrønne partiene får til sammen 91 mandater mot de borgerliges 78. Arbeiderpartiet ligger an til å beholde regjeringsmakten med støtte fra de andre partiene på venstresiden, med et komfortabelt flertall på seks mandater.

Samtidig sprer bekymringen seg i SV som kun får 5,3 prosent, en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng. Mer enn hver fjerde SV-velger sier at de vil stemme på MDG. SV som for ikke altfor lenge ­siden så 10-tallet på ­målingene, er nå nest minst av alle stortingspartiene, med 5,3 prosent.

– Dette er alvor. Nå må alle som ønsker et sterkt SV våkne. Vi står på kanten av et altfor dårlig resultat, sier partileder Kirsti Bergstø til Klassekampen.

Kun 39 prosent av de som stemte SV i 2021 sier i denne målingen at de vil gjøre det på nytt i år.

Feilslått Høyre-strategi

På borgerlig side holder Frp seg over 20 prosent, mens KrF gjør sin beste Norfakta-måling siden 2015 med 5,8 prosent. Venstre ligger så vidt over sperregrensen med 4,1 prosent. Høyre får 13,5 prosent, ned på sitt laveste nivå på 16 år.

Valgforsker Svein Erik Tuastad sier til Nationen at Erna Solbergs strategi med å framstå som borgerlig statsministerkandidat for å hente Frp-skeptiske velgere ned fra gjerdet, ikke har gitt effekt. Bakgrunnstallene viser at en av fire Høyre-velgere har gått til Frp, og sørget for en betydelig del av Frps vekst.

– I ettertid så risikerer de at det kan vise seg som en kjempetabbe: At man går inn i siste valgkampuken på en sak du nesten ikke kan vinne noe på, og som var veldig lite sannsynlig at de ville vinne noe på, men i stedet skaper du en veldig negativ mediesak som får dominere den nest siste helga før valget, sier han.

Tallenes tale

Både MDG og Kristelig Folkeparti og Venstre kjemper for å komme over sperregrensen på fire prosent i dette valget, og der er kun endringene for KrF, MDG og Venstre som er utenfor usikkerhetsmarginen på målingen.

Resultater for alle partiene med endring fra august i parentes:

Ap 27,0 (+0,2)

Frp 20,8 (−0,1)

Høyre 13,5 (−0,9)

Sp 7,0 (+0,3)

MDG 6,0 (+1,8)

KrF 5,8 (+2,0)

Rødt 5,6 (−0,7)

SV 5,3 (−0,9)

Venstre 4,1 (−1,5)

Andre 4,9 (−0,3)

Ved stortingsvalget i 2021 fikk småpartiene i andre-kategorien til sammen 3,6 prosent av stemmene.

Målingen er utført 1.–2. september av Norfakta for Klassekampen og Nationen. Et representativt utvalg på 1004 personer er spurt i målingen. Usikkerhetsmarginene på målingen er mellom 1,2 og 2,7 prosentpoeng.