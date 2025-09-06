MDG:

* Innføre 499-kroners månedsbillett på kollektivtransport – for hele landet.

* Oljefondet ut av Israel

* Full stans i nedbygging av natur

* Dobling av barnetrygden

* Bygge grønn industri og støtte gründere

* Gjøre det billigere og enklere å reparere, spise grønt og energieffektivisere

* En plan for sluttfasen til oljeindustrien, der partiet vil starte med å stanse de «minst lønnsomme og skitneste feltene først».

* Gratis skolemat til alle

* Sluttdato for bruk av hurtigvoksende raser av slaktekylling innen januar 2028.

* Større plass for slaktegris hvor målet på lang sikt er krav om uteareal. * Utrede en ordning hvor dagligvarebransjen er med på å finansiere dyrevelferdstiltak.

* At regjeringen skal forhandle med EU om medlemskap

Rødt:

* Samarbeidsavtale som forplikter regjeringen og flertallet til venstre for midten

* At det må gjennomføres flere tiltak for arbeidsfolk og fagbevegelsen, som å utvide innleieforbudet fra byggebransjen på Østlandet til flere bransjer og områder

* Ta vare på naturen, herunder blant annet nei til ny vindkraft og store hyttefelt som ikke er regulert, og å opprettholde vassdragsvernet

* En opptrappingsplan for å løfte minsteytelsene for uføre, pensjonister og folk på arbeidsavklaringspenger. * At fribeløpet for uføre skal økes fra dagens nivå på 0,4 G til 1 G. * Merkbare kutt i inntektsskatten for vanlige og lave inntekter, det vil si de som er under 800.000 kroner.

* Nei til skatterabatt på aksjer. Økt selskapsskatt på overskudd. * Tannhelsereform med mål om at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen. * Mer kontroll over kraften for å få ned strømprisene for folk og næringsliv.