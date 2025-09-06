Fredag ble det kjent at EU-kommisjonen har gitt Google en bot på 2,95 milliarder euro, omtrent 35 milliarder norske kroner, for brudd på EUs monopolregler i annonsemarkedet.

Boten er en av de største som Google noensinne har fått, men overgås imidlertid av boten på 4,12 milliarder euro i 2018, som det fikk for å bruke operativsystemet til Android-telefoner til å knuse rivaler.

Nå truer Donald Trump med å starte en gransking av EU, som kan føre til nye tollsatser, som svar på boten, ifølge Bloomberg.

«Dette kommer i tillegg til de mange andre bøtene og skattene som har blitt gitt Google og andre amerikanske teknologiselskaper, spesielt» skrev Trump på det sosiale mediet Truth Social.

«Veldig urettferdig, og de amerikanske skattebetalerne vil ikke finne seg i det! Som jeg har sagt før, min administrasjon vil IKKE tillate at disse diskriminerende handlingene får stå».

Inviterte tech-eliten

Trump har lenge kritisert Europa for bøtene mot amerikanske teknologiselskaper, og i august advarte han om at han ville innføre «betydelige» tollsatser mot land som innfører digitale skatter, regler eller reguleringer som rammer amerikanske selskaper.

Temaet ble også tatt opp da tech-eliten ble invitert til Det hvite hus torsdag kveld, som blant annet inkluderte Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sam Altman og Sundar Pichai.

«De klaget ikke på Kina. De klaget ikke på andre steder. Det er EU» sa Trump til journalister fredag, ifølge Bloomberg.