I den siste partimålingen utført av Respons Analyse for VG , Aftenposten og Bergens Tidende før valget får Ap 29,5 prosent oppslutning.

– Ap nærmer seg 30-tallet. Det virker som de er i siget. De får velgeroverganger fra hele spekteret, sier Respons-tallknuser Thore Gaard Olaussen til VG.

Målingen viser at de rødgrønne partiene har til sammen 91 mandater, mot 78 til de borgerlige partiene. Dette betyr at Jonas Gahr Støre (Ap) ligger an til å kunne fortsette som statsminister hvis målingen stemmer med valgresultatet.

For Høyre ser situasjonen mer utfordrende ut. Partiet ender med en oppslutning på knappe 14,9 prosent.

Fremskrittspartiet holder seg under 20 prosent med 18,9 prosent oppslutning, mens både MDG og Venstre ligger over sperregrensen i denne målingen.

Rødt gjør det sterkt og blir det nest største partiet på rødgrønn side, og det fjerde største partiet totalt.

Målingen i sin helhet ser slik ut: Ap 29,5 (+2,9), Frp 18,9 (-1,4), H 14,9 (+0,1), Rødt 6,4 (-0,2), Sp 6,2 (+1,5), SV 5,8 (-0,4), MDG 5,6 (-1,5), KrF 5,1 (+0,5), V 4,5 (-0,1), Andre 3,1.

Poll of polls' gjennomsnitt for de tolv målingene hittil i september viser følgende oppslutning: Ap 27,1 prosent, Frp 21,0, Høyre 14,4, MDG 6,2, Rødt 6,1, SV 6,0, Sp 5,9, KrF 4,7, Venstre 4,3, Andre 4,4. Denne beregningen viser også en mandatfordeling med 88 mandater til rødgrønn side og 81 til de borgerlige.