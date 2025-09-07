Japans statsminister sier han skal gå av

I juli tapte regjeringskoalisjonen med Ishibas parti LDP og småpartiet Komeito flertallet i det japanske overhuset i et katastrofevalg.

Siden har presset økt mot statsministeren, som allerede var upopulær på grunn av høy prisvekst.

Ifølge NHK , som første meldte om den varslede avgangen søndag morgen, har han bestemt seg for å gå av for å unngå splittelse innad i partiet. Det er ventet at LDP kommer til å avholde et ledervalg innen kort tid.

På pressekonferansen der han meldte sin avgang, sa han først at han går av som LDP-leder.

Ishiba har vært statsminister og leder for LDP i et knapt år. Japan har for vane å bytte statsminister ofte, og hans forgjenger Fumio Kishida satt relativt lenge etter landets målestokk med sine tre år.