IISS advarer: Europa avhengig av USA mot Russland

Mangler i rombasert etterretning, overvåking og integrert luft- og missilforsvar gjør at europeiske ledere frykter at kontinentet ikke kan forsvare seg selv mot Russland uten massiv amerikansk støtte, skriver Bloomberg.
Ifølge en rapport fra International Institute for Strategic Studies (IISS) ville det koste Europa 1 billion dollar å erstatte amerikanske militærkapasitet stasjonert i regionen. USA leverer mesteparten av NATOs satellittbaserte etterretning og rekognosering, noe som har vært avgjørende i responsen på Russlands invasjon av Ukraina.
Å bygge opp tilsvarende europeiske systemer alene ville kostet 4,8 milliarder dollar. Europeiske tjenestemenn sier at USA må fortsette å levere dette under en fredsavtale, slik at ukrainske og europeiske styrker kan varsles ved ethvert russisk brudd.
«Det må være en del av avtalen – uten øynene er du blind,» sier Veronika Stromsikova, sikkerhetsdirektør for Tsjekkias utenriksdepartement.
Må femdoble missilforsvar
Ifølge Bloomberg mangler Europa også egne langtrekkende luft- og missilforsvarssystemer, som kan skyte ned ballistiske missiler. Dette håndteres nesten utelukkende av amerikanske Patriot-systemer. Trump tillater Europa å kjøpe Patriots til Ukraina, og Tyskland har levert batterier fra egne lagre. Det fransk-italienske Eurosam-konsortiet produserer SAMP/T, som også har noe anti-ballistisk kapasitet.
NATOs generalsekretær Mark Rutte sier europeiske allierte må femdoble antallet luft- og missilforsvarssystemer, og Sveriges forsvarsminister Pål Jonson kaller luftforsvar «helt avgjørende». Europa har investert betydelig de siste årene, men utfordringen nå er å omdanne økonomisk tyngde til reell kampkraft.
Koalisjonens hovedmål er å gjenoppbygge Ukrainas hær, slik at den kan forsvare seg hvis Russland invaderer på nytt etter en våpenhvile. 26 av de 35 koalisjonsmedlemmene har lovet støtte, enten med tropper, materiell eller trening.
Kjøper israelske droner
Samtidig planlegger Tyskland store forsvarsanskaffelser. Landet kjøper tre Heron-droner fra Israel for nesten 1 milliard euro, 20 Eurofighter-jagerfly og flere tusen stridsvogner og pansrede kjøretøy, skriver Bloomberg.
Tyskland vil også konvertere Patriot-systemer til PAC-3 MSE-standard for Ukraina, med amerikansk Lockheed Martin som hovedleverandør. Forsvarsbudsjettet skal dobles til 162 milliarder euro innen fire år, støttet av et nytt spesialfond på 500 milliarder euro.
Portugal satser også på å oppgradere militæret, med kjøp av både europeiske og amerikanske systemer. Utenriksminister Paulo Rangel sier målet er å styrke europeisk forsvar samtidig som Portugal bidrar til NATO.
– Avhengige av amerikansk hjelp
Europeiske ledere er klare på at de ønsker å innføre strengere sanksjoner mot Russland. Men selv da, påpeker de, er amerikansk involvering avgjørende for at sanksjonene skal ha gjennomslagskraft.
– Det vil ikke bli fred i Ukraina før vi trår til, øker leveransene av forsvarspakker til Ukraina, og før vi øker sanksjonene mot Russland. Det er veien til fred: økt press på Putin, sier Sveriges forsvarsminister.
Ifølge Bloomberg understreker IISS-rapporten at Europa må stole på Det hvite hus både militært og økonomisk for å lykkes. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz slo fredag fast at Europa mangler tyngden til å tvinge Russland til å avslutte krigen.
– Vi er for øyeblikket ute av stand til å utøve tilstrekkelig press på Putin for å få slutt på denne krigen, sa Merz før helgen.
– Vi er avhengige av amerikansk hjelp.