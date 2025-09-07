IISS advarer: Europa avhengig av USA mot Russland

Mangler i rombasert etterretning, overvåking og integrert luft- og missilforsvar gjør at europeiske ledere frykter at kontinentet ikke kan forsvare seg selv mot Russland uten massiv amerikansk støtte, skriver Bloomberg.

Ifølge en rapport fra International Institute for Strategic Studies (IISS) ville det koste Europa 1 billion dollar å erstatte amerikanske militærkapasitet stasjonert i regionen. USA leverer mesteparten av NATOs satellittbaserte etterretning og rekognosering, noe som har vært avgjørende i responsen på Russlands invasjon av Ukraina.

Å bygge opp tilsvarende europeiske systemer alene ville kostet 4,8 milliarder dollar. Europeiske tjenestemenn sier at USA må fortsette å levere dette under en fredsavtale, slik at ukrainske og europeiske styrker kan varsles ved ethvert russisk brudd.

«Det må være en del av avtalen – uten øynene er du blind,» sier Veronika Stromsikova, sikkerhetsdirektør for Tsjekkias utenriksdepartement.

VIL STYRKE LUFTFORSVARET: Sveriges forsvarsminister Pål Jonson. Foto: Bloomberg

Må femdoble missilforsvar

Ifølge Bloomberg mangler Europa også egne langtrekkende luft- og missilforsvarssystemer, som kan skyte ned ballistiske missiler. Dette håndteres nesten utelukkende av amerikanske Patriot-systemer. Trump tillater Europa å kjøpe Patriots til Ukraina, og Tyskland har levert batterier fra egne lagre. Det fransk-italienske Eurosam-konsortiet produserer SAMP/T, som også har noe anti-ballistisk kapasitet.

NATOs generalsekretær Mark Rutte sier europeiske allierte må femdoble antallet luft- og missilforsvarssystemer, og Sveriges forsvarsminister Pål Jonson kaller luftforsvar «helt avgjørende». Europa har investert betydelig de siste årene, men utfordringen nå er å omdanne økonomisk tyngde til reell kampkraft.