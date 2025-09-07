Priser inn 87 % sannsynlighet for Støre

Polymarket fungerer annerledes enn tradisjonelle bettingmarkeder, der huset setter oddsen. På plattformen handler brukerne direkte mot hverandre, og markedet reflekterer den kollektive vurderingen av sannsynlige utfall.

Hver andel representerer en sannsynlighet og utbetales dersom prediksjonen slår til.

Det har tidligere truffet godt på valgutfall. I 2024 forutså Polymarket tidlig at Donald Trump ville vinne presidentvalget i USA.

Kun 5 prosent for Erna

I forkant av morgendagens stortingsvalg i Norge har Polymarket åpnet en «Next Prime Minister of Norway»-kontrakt. Søndag morgen priser markedet inn 87 prosent sannsynlighet for at Støre beholder jobben, mens Sylvi Listhaug (FrP) får 9 prosent og Erna Solberg (Høyre) kun 5 prosent.

Dette står i kontrast til flere norske meningsmålinger, som viser et langt jevnere løp.

– Risikoen med slike sider er at de som er veldig ivrige er de som vedder. Men sånn som jeg leser meningsmålingene virker dette som ganske rimelige estimater, sa valgforsker Jonas Stein til Finansavisen onsdag.

Da var sannsynligheten for Støre på 73 prosent.