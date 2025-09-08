– Ved rødgrønt flertall vil historien kunne omtale dette som «det tapte tiåret», og vi vil måtte bruke lang tid på å rette opp i Støres «ideologi og idioti», mener Christer Dalsbøe som i disse dager er aktuell med albumet med nettopp samme navn – Ideologi og idioti.
Han er medgründer i Braver, hvor han jobber som rådgiver og startup-konsulent. Men det er først og fremst som sanger og låtskriver han har blitt kjent blant folk flest etter å ha gått viralt med den satiriske låten Don't come to Norway, hvor han formidler sterk kritikk av landets regjering, og særlig exit-skatten på urealisert fortjeneste som han anser for å være en hovedbelastning for utenlandske entreprenører og høykompetente arbeidstakere, men og skattepolitikken generelt.
Videoen slo godt an på LinkedIn hvor den nådde over to millioner visninger, og bare på TikTok ble den omtalt som «uvanlig mye» spilt flere hundre tusen visninger i løpet av de første 48 timene. Dalsbøs sanger har også medført at han har blitt en populær artist på utallige arrangementer i næringslivet.
– Skattereglene kan endres over natten
– For næringslivet og norske eiermiljø vil rødgrønt flertall medføre at motivasjonen faller ytterligere i takt med redusert nåverdi på norske investeringer. Risikoviljen blant de med finansielle midler reduseres, advarer Dalsbøe.
– Gründere vil få enda dårligere tilgang til kapital fra norske investorer. Jeg kjenner flere investorer som har sluttet å investere i unoterte norske selskaper, og som heller vekter seg mot likvide lavrisikoinvesteringer som forhåpentligvis slår inflasjonen. Det er det eneste rasjonelle hvis man er usikker på vekstgrunnlaget i norsk økonomi, og skattebetingelsene kan endres over natten, sier Dalsbø.
Ideologisk og idiotisk likhetstyranni gir ikke et bedre samfunn for de svakeste. Det er et falskt narrativ som fremmes uten tanke for at noen må bake kaken større og at vi må som nasjon bli mindre oljeavhengig.Christer Dalsbøe, Braver
– Likhetstyranni gir ikke bedre samfunn
– Hva er det viktigste budskapet du håper politikere og velgere snapper opp når de hører musikken din?
– Ideologisk og idiotisk likhetstyranni gir ikke et bedre samfunn for de svakeste. Det er et falskt narrativ som fremmes uten tanke for at noen må bake kaken større og vi må som nasjon bli mindre oljeavhengig. Kombinasjonen av radikal ideologi som LO påtvinger Arbeiderpartiet, samt dyp inkompetanse om økonomisk verdiskaping på høyeste hold i regjeringen gjør at "Ideologi og idioti" er de to ordene som best oppsummerer regjeringen Støre. LO er nå den mest destruktive kraften i norsk økonomi, og Støre er statsministeren som slipper dem løs.
– Bidrar til debatt
– Hvordan vil du beskrive responsen som sangene dine «Don’t come to Norway» og «Statens utgifter» har fått blant publikum?
– Sangene har fått svært god respons og har gått viralt med millioner av visninger på ulike medier. Fra utlandet får jeg mange henvendelser fra interesserte som vil høre mer om det som skjer i Norge, og ikke minst hvorfor det skjer.
– Er det sang og musikk som må til for at «folk flest» skal forstå betydningen av temaer som formuesskatt og offentlig sløsing?
– I Norge bidrar sangen til debatt og det er bra. Vi trenger mer og tydeligere debatt om landets fremtid. Og hvis statsministeren kan bruke ren løgn som virkemiddel for å fyre opp sine kjernevelgere, er det minste noen bør gjøre å sørge for at det ikke glemmes.
– Du har spilt inn sangene foran Stortinget, på Youngstorget og til og med i hagen til den sveitsiske ambassaden. Fikk du noen tilbakemeldinger på de ulike stedene?
– Folk stoppet opp, hørte på og applauderte alle stedene.