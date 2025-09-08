– Ved rødgrønt flertall vil historien kunne omtale dette som «det tapte tiåret», og vi vil måtte bruke lang tid på å rette opp i Støres «ideologi og idioti», mener Christer Dalsbøe som i disse dager er aktuell med albumet med nettopp samme navn – Ideologi og idioti.

Han er medgründer i Braver, hvor han jobber som rådgiver og startup-konsulent. Men det er først og fremst som sanger og låtskriver han har blitt kjent blant folk flest etter å ha gått viralt med den satiriske låten Don't come to Norway, hvor han formidler sterk kritikk av landets regjering, og særlig exit-skatten på urealisert fortjeneste som han anser for å være en hovedbelastning for utenlandske entreprenører og høykompetente arbeidstakere, men og skattepolitikken generelt.

Videoen slo godt an på LinkedIn hvor den nådde over to millioner visninger, og bare på TikTok ble den omtalt som «uvanlig mye» spilt flere hundre tusen visninger i løpet av de første 48 timene. Dalsbøs sanger har også medført at han har blitt en populær artist på utallige arrangementer i næringslivet.

Advarer: – Gründere vil få enda dårligere tilgang til kapital fra norske investorer ved rødgrønt flertall, advarer Christer Dalsbø som kjenner flere investorer som har sluttet å investere i unoterte norske selskaper, og som heller vekter seg mot likvide lavrisikoinvesteringer. Foto: Celina Ryssdal

– Skattereglene kan endres over natten

– For næringslivet og norske eiermiljø vil rødgrønt flertall medføre at motivasjonen faller ytterligere i takt med redusert nåverdi på norske investeringer. Risikoviljen blant de med finansielle midler reduseres, advarer Dalsbøe.