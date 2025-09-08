TV 2 og Dagbladet har vurdert statsministerkandidatene etter debatten sent søndag kveld.

Førstnevnte, ved kommentator Aslak Eriksrud, kårer Erna Solberg til vinner, med full pott på terningen, mens både Frp-leder Sylvi Listhaug og Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre får femmere.

– Ikke gitt opp

– Erna Solberg hadde kniven på strupen i denne debatten. Hun sliter med å mobilisere egne velgere. Dette var siste sjanse for henne til å få tidligere Høyre-velgere til å komme tilbake. Og Erna Solberg gjorde en veldig god jobb, må jeg si, sier Eriksrud til sin egen kanal.

Han mener hun til tider var litt teknisk, men framsto med selvtillit.

– For første gang i denne valgkampen syns jeg virkelig Erna Solberg sto fram som den lederen vi vet hun har vært tidligere. Og dette er en Høyre-leder som ikke har gitt opp, sier kommentatoren.

Han mener Sylvi Listhaug også gjorde en solid innsats og framsto tydelig i sine problembeskrivelser.

Begge gir Støre femmer

Eriksrud mener samtidig at Jonas Gahr Støre gjorde en god jobb med å ta for seg uenighetene på borgerlig side.

Også Dagbladet gir Støre en femmer.

– Statsministeren pekte igjen på elefanten i rommet – at hvis borgerlig side vinner, blir en ny regjering dominert av Frp, et faktum som har preget valgkampen og skapt trøbbel for både Høyre og Venstre, skriver avisas kommentatorer.

Samme vurdering får Erna Solberg.

– Etter en noe tam start framsto hun endelig på hugget da hun kjørte Jonas på skattepolitikk, men klarte likevel ikke å skinne i det som burde vært hennes sterkeste gren – økonomien, skriver avisa.

Firer til Listhaug

Dagbladet gir Sylvi Listhaug en firer.

– Frp-lederen hadde åpenbart bestemt seg for å være sindig igjen, etter at hun fredag kalte AUF-lederen en «notorisk løgner». Her holdt hun seg rolig under programlederens mange inngående spørsmål om hun kan avklare om hun vil bli statsminister eller ikke, lyder vurderingen.