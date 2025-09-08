Massive svenske skattekutt

Regjeringen i Sverige har lagt frem en reformpakke på 30 milliarder kroner, der to tredjedeler går til skattekutt på arbeid og pensjoner. Også elavgiften reduseres mer enn tidligere varslet.

Det skriver den svenske avisen Dagens Industri (DI).

– Dette vil gjøre en forskjell, understreker finansminister Elisabeth Svantesson, ifølge avisen

30 milliarder

Skattekuttene på arbeid og pensjoner vil utgjøre 21,4 milliarder kroner i det kommende budsjettet. DI legger frem et eksempel der en familie med en politibetjent og en sykepleier får 3.500 kroner mindre i skatt, mens en pensjonist i snitt må betale 1.800 kroner mindre i skatt.

– Det skal ikke bare lønne seg å arbeide, det skal lønne seg å ha arbeidet, sier energiminister Ebba Busch.

Det tas også grep for å hjelpe dem som er rammet av høye strømpriser. Elavgiften kuttes med 10 øre, tre ganger mer enn det tidligere forslaget, og vil ha en budsjetteffekt på 6 milliarder kroner. I tillegg innføres en såkalt høykostnadsordning på om lag 1 milliard kroner, som skal kompensere husholdningene for pristopper fra november 2025. Bedrifter omfattes ikke.

– Dette retter seg primært mot husholdningene i denne situasjonen. Så gjør vi en rekke andre tiltak, sier Ebba Busch.

Ifølge regjeringens beregninger vil kuttet gi en effekt på 1.000 kroner i et hus som ikke er eloppvarmet.

– Det går ikke an å trylle frem kjernekraftverk som er lagt ned, sier Ebba Busch.

– Mange familier sliter

I budsjettpakken inngår også skattekutt for personer med uføre- og arbeidsavklaringsytelser, tilsvarende i snitt 1.800 kroner per år, samt lavere pris for barnehager. En familie med to barn i barnehagealder får en lettelse på 4.500 kroner i året, ifølge DI.

– De vil havne på samme skattenivå som vanlige lønnstakere, sier Oscar Sjöstedt (SD).

– Jeg vet at mange barnefamilier sliter med å få økonomien til å gå rundt, sier kunnskapsminister Simona Mohamsson.

Men om budsjettpakken er nok til å knekke lavkonjunkturen gjenstår å se, melder finansministeren.

– Dette er en stor innsprøytning, sier Elisabeth Svantesson, som ikke er urolig for at støtten vil drive opp inflasjonen. Hun peker på at både senket matmoms og senket elskatt presser ned prisene.

Sender stikk

Pål Ringholm har fått med seg nyheten og sender et stikk til norske politikere.