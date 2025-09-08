– Trump-tollen er ingen USA-skatt

Ifølge Goldman Sachs-estimater betaler amerikanske bedrifter og forbrukere inn 86 prosent av USAs tollinntekter. Finansminister Scott Bessent vil likevel ikke være med på at tollen er en skatt på amerikanere.

Category iconPolitikk
Publisert 8. sep.
Article lead
+ mer
lead
BENEKTER: USAs finansminister Scott Bessent svarer nei på spørsmålet om president Donald Trumps tollsatser er en skatt på amerikanere. Foto: Bloomberg
BENEKTER: USAs finansminister Scott Bessent svarer nei på spørsmålet om president Donald Trumps tollsatser er en skatt på amerikanere. Foto: Bloomberg
Odd Steinar Parr
Journalist
Tips meg
Del

President Donald Trumps aggressive tollregime koster amerikanske selskaper dyrt.

Eksempelvis blør de store bilprodusentene milliarder av dollar, og Ford uttalte nylig at tollrelaterte kostnader vil kutte deres driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) med hele 2 milliarder dollar i år.

Tidligere har Nike vært ute og annonsert tollkostnader på én milliard dollar, mens Stanley Black & Decker har anslått årets tolleffekt til rundt 800 millioner dollar.

Og dette er bare toppen av isfjellet.

Bessent benekter

I NBC News-programmet «Meet the Press» søndag ble USAs finansminister Scott Bessent konfrontert med opplysningene.

– Du har alle selskapene som sier de må øke prisene. Og Goldman Sachs estimerte i august at 86 prosent av tollinntektene samlet inn så langt er betalt av amerikanske bedrifter og forbrukere. Anerkjenner du at tollen er en skatt på amerikanere? spurte programleder Kristen Welker.

– Nei, svarte finansministeren kontant.

– Det finnes mange selskaper som gjør det motsatte av amerikanske. For eksempel har Japans bilprodusenter sagt at de vil absorbere tollkostnadene, fortsatte han.

– Trump bryr seg

Bessent viste videre overfor NBC News til at selskaper som Micron og Apple nå øker sine investeringer i USA.

– Hvis det hadde gått så dårlig, hvorfor steg BNP 3,3 prosent (på årsbasis i andre kvartal, journ. anm.), hvorfor er aksjemarkedet i «all-time high.» Trump-administrasjonen bryr seg om både de små og store selskapene, sa han.

– Du viser til de store selskapene, men indeksen for de største selskapene – S&P 500 – er på sitt høyeste noen gang, la finansministeren til.

scott bessent
donald trump
ford
nike
goldman sachs
Politikk

Informasjon om bruk av AI