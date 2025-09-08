President Donald Trumps aggressive tollregime koster amerikanske selskaper dyrt.
Eksempelvis blør de store bilprodusentene milliarder av dollar, og Ford uttalte nylig at tollrelaterte kostnader vil kutte deres driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) med hele 2 milliarder dollar i år.
Tidligere har Nike vært ute og annonsert tollkostnader på én milliard dollar, mens Stanley Black & Decker har anslått årets tolleffekt til rundt 800 millioner dollar.
Og dette er bare toppen av isfjellet.
Bessent benekter
I NBC News-programmet «Meet the Press» søndag ble USAs finansminister Scott Bessent konfrontert med opplysningene.
– Du har alle selskapene som sier de må øke prisene. Og Goldman Sachs estimerte i august at 86 prosent av tollinntektene samlet inn så langt er betalt av amerikanske bedrifter og forbrukere. Anerkjenner du at tollen er en skatt på amerikanere? spurte programleder Kristen Welker.
– Nei, svarte finansministeren kontant.
– Det finnes mange selskaper som gjør det motsatte av amerikanske. For eksempel har Japans bilprodusenter sagt at de vil absorbere tollkostnadene, fortsatte han.
– Trump bryr seg
Bessent viste videre overfor NBC News til at selskaper som Micron og Apple nå øker sine investeringer i USA.
– Hvis det hadde gått så dårlig, hvorfor steg BNP 3,3 prosent (på årsbasis i andre kvartal, journ. anm.), hvorfor er aksjemarkedet i «all-time high.» Trump-administrasjonen bryr seg om både de små og store selskapene, sa han.
– Du viser til de store selskapene, men indeksen for de største selskapene – S&P 500 – er på sitt høyeste noen gang, la finansministeren til.