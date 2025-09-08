India vil trolig gjenoppta handelsforhandlingene med USA innen to måneder, hevder USAs handelsminister Howard Lutnick, ifølge The Hill.

VENTER PÅ INDIA: USAs handelsminister Howard Lutnick. Foto: Bloomberg

– Om en måned eller to, tror jeg India vil sette seg ved bordet, de vil si unnskyld, og prøve å gjøre en avtale med Donald Trump, sier Lutnick.

– Og det vil ligge på Donald Trumps bord, hvordan han ønsker å håndtere Modi. Vi overlater det til ham. Det er derfor han er president, legger han til.

Uttalelsen kommer etter at statsminister Narendra Modi styrket sine relasjoner til Russland og Kina i forrige uke, som følge av nye amerikanske tollsatser.

Trump reagerte kraftig på møtet, og skrev på Truth Social: «Ser ut til at vi har mistet India og Russland til det dypeste, mørkeste Kina. Måtte de få en lang og velstående fremtid sammen!»

USA har nylig hevet tollen på indiske varer til 50 prosent, opp fra 25, som straff for Indias kjøp av russisk olje.

Les også Varsler nye Russland-grep: Vil se økonomisk kollaps Finansminister Bessent bekrefter nye samtaler i storpolitikken om Russland-sanksjoner og sekundær toll, for å få Putin til forhandlingsbordet.

Økonomisk egoisme

Modi har på sin side gjort det klart at han ikke vil endre kurs for å blidgjøre Trump, ifølge The Hill.

– Vi bør bli selvforsynte – ikke av desperasjon, men av stolthet, sa Modi i august, samtidig som han lovet skattekutt for å forberede økonomien på de amerikanske tollavgiftene.

– Økonomisk egoisme er på fremmarsj globalt, og vi må ikke sitte og gråte over våre vanskeligheter. Vi må heve oss over det og ikke la andre holde oss i sitt grep, la han til.

Trump har lenge kritisert handelsubalansen med India, og prøvde i forrige uke å forklare hvorfor subkontinentet blir så hardt straffet.

– De selger oss enorme mengder varer – vi er deres største «kunde» – men vi selger dem svært lite, skrev Trump i et annet innlegg i forrige uke.

– Det har vært en totalt ensidig katastrofe!