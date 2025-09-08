USAs president Donald Trump sa søndag at han var trygg på å kunne få en løsning på konfliktene mellom Israel og Hamas og mellom Russland og Ukraina.

– Jeg tror vi kommer til å ha en avtale om Gaza veldig snart, sa han utenfor Air Force One.

Han mener også at han kan sikre at alle de israelske gislene som holdes av Hamas blir løslatt.

– Vi jobber med en løsning som kanskje kan bli veldig bra, sa han, men ville ikke gå i detaljer da han ble spurt av en journalist.

Ord mot ord

Tidligere søndag hevdet Trump på sosiale medier at Israel hadde akseptert hans vilkår for en våpenhvile i Gaza og oppfordret Hamas til å gjøre det samme. Det er ikke klart nøyaktig hva disse vilkårene innebærer.

Israel har ikke bekreftet påstanden.

Hamas bekreftet at de «gjennom mellommenn hadde mottatt noen ideer fra USA» og sa de «ønsket velkommen ethvert initiativ» for å avslutte krigen som innebar løslatelse av israelske gisler i Gaza mot palestinske fanger i israelske fengsler.

Vanskelig konflikt

Trump beskriver Russlands krig mot Ukraina som et «sløseri med menneskeheten».

Han sa at han forventet å snakke med Russlands president Vladimir Putin i løpet av de neste par dagene og erkjente at konflikten har vist seg vanskeligere å løse enn han hadde trodd.

Russland angrep Ukrainas hovedstad med droner og missiler søndag i det største luftangrepet siden krigen begynte, og drepte fire mennesker over hele landet og skadet en viktig regjeringsbygning.

Russland angrep med 810 droner, ifølge det ukrainske luftforsvaret, som la til at de skjøt ned 747 droner og fire missiler.

Sprikende uttalelser

Donald Trump har tidligere uttalt i Det ovale kontor «at førstedamen ikke var så begeistret for Putin», ifølge en journalist.

– Nei, førstedamen kom faktisk veldig godt overens med Putin, og jeg også. Men vi er skuffet. Begge er skuffet over at denne latterlige krigen fortsetter.

Førstedame Melania Trump skrev tidligere et personlig og følelsesladet brev til Vladimir Putin, der hun ba ham beskytte uskylden og fremtiden til barna som rammes av krigen i Ukraina. Brevet tok særlig opp temaet bortføring av ukrainske barn. Ifølge Ukraina er nærmere 20.000 barn blitt tatt av russiske styrker.

I brevet ba hun Putin om å bruke «et pennestrøk» til å stanse lidelsene i det krigsherjede området.

Melania deltok ikke selv på toppmøtet i Alaska, men Donald Trump overleverte brevet personlig til Putin under møtet deres i august.

– Hun føler veldig sterkt for barna. Hun føler seg veldig dårlig over det, sier Trump.