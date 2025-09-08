USAs energiminister Chris Wright mener europeiske land må slutte å kjøpe russisk olje og gass dersom de ønsker strengere amerikanske sanksjoner mot Russland, ifølge Financial Times.

VIL SELGE GASS: USAs energiminister Chris Wright. Foto: Bloomberg

– Hvis europeerne trekker en linje og sier: Vi skal ikke kjøpe mer russisk gass eller olje – vil det påvirke USA til å gå hardere inn med sanksjoner? Absolutt, sier Wright som skal møte EUs energikommissær Dan Jørgensen denne uken.

Wright pekte på at russisk olje- og gasseksport finansierer krigen i Ukraina, og mener at EU heller bør kjøpe amerikansk LNG, bensin og andre energiprodukter. Handelsavtalen mellom USA og EU innebærer at Europa skal importere amerikansk energi for 750 milliarder dollar innen 2028.

Les også Diskuterer Kina-sanksjoner Kinas storkjøp av russisk olje kan få konsekvenser, når EU jobber med neste sanksjonspakke.

14 prosent russisk gass

– Vi mener det er økonomisk bra for Europa. Dere ønsker å ha trygge energileverandører som er deres allierte, ikke deres fiender, sier energiministeren.

Ifølge FT utgjorde russisk gass 14 prosent av EUs import i 2024. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2023, hovedsakelig som følge av flere leveranser av russisk LNG. Økningen kommer til tross for at Brussel planlegger å fase ut russisk energi innen 2028 – en plan som møter motstand fra Ungarn og Slovakia.

I forrige uke var Slovakias statsminister Robert Fico, som er kjent for sin støtte til Putin, den eneste EU-lederen som var i Beijing for å delta på Kinas 80-årsmarkeringen av slutten på andre verdenskrig. Da han møtte Putin dagen etter var han raskt ute med å takke for gassforsyningene som kommer via rørledning gjennom Tyrkia og Balkan.

Samtidig presser EU på for strengere amerikanske sanksjoner, men Trump har så langt ikke fulgt opp. Finansminister Scott Bessent sa søndag at USA er «forberedt på å øke presset på Russland» dersom Europa gjør det samme.