Under en privat middag i Georgetown med flere av Trumps nærmeste rådgivere utviklet det seg til en opphetet krangel mellom finansminister Scott Bessent og sjefen for Federal Housing Finance Agency (FHFA), Bill Pulte, ifølge Politico.

I NYHETSBILDET: Federal Housing Finance Agency (FHFA)-direktør William «Bill» Pulte har vært i vinden i det siste etter at han anklaget Feds styremedlem Lisa Cook for å ha gitt villedende opplysninger til banker i flere boliglånsøknader. Foto: Bloomberg

Ifølge øyenvitner raste Bessent mot Pulte under cocktailene og anklaget ham for å ha snakket nedsettende om ham til president Donald Trump.

– Hvorfor i helvete snakker du til presidenten om meg? Fuck deg. Jeg skal slå deg i ditt f... tryne, sa Bessent ifølge kildene.

Konflikten måtte avverges av finansmannen Omeed Malik, medeier i den nye eksklusive Trump-klubben Executive Branch, der middagen ble arrangert. Bessent krevde Pulte kastet ut og la til:

– Det er enten meg eller ham, sa Bessent til Malik. – Du forteller meg hvem som skal ut herfra.

– Eller vi kan gå ut, la han til.

– For å gjøre hva? spurte Pulte. – Snakke?

– Nei, svarte Bessent. – Jeg skal faen meg banke dritten ut av deg.

Maktkamp

Middagen, som også var bursdagsfeiring for investoren Chamath Palihapitiya, hadde en tung gjesteliste med flere ministre, etterretningssjef Tulsi Gabbard og investor David Sacks, ifølge Politico.

Bessent og Pulte ble til slutt plassert i hver sin ende av bordet, og resten av kvelden forløp uten nye episoder.

Bakgrunnen for konflikten er en maktkamp om kontrollen over Fannie Mae og Freddie Mac, de føderale boligfinansinstitusjonene Pulte leder. Trump har bedt Bessent, handelsminister Howard Lutnick og Pulte utarbeide en privatiseringsplan, men rivalisering og gjensidig mistillit har preget samarbeidet.

Pulte har nylig styrket sin posisjon i Det hvite hus og lansert flere etterforskninger rettet mot Trumps kritikere. Bessent har samtidig advart mot tiltak som kan destabilisere finansmarkedene, blant annet et mulig avskjedigelse av sentralbanksjef Jerome Powell, ifølge Politico.

Verken Bessent, Pulte eller Det hvite hus har kommentert hendelsen.

Sloss med Musk

Dette er imidlertid ikke første gang Bessent havner i bråk med noen i Trump-administrasjonen. I april havnet han i håndgemeng med Elon Musk. Bessent mente Tesla-toppen hadde gått bak ryggen hans for å få inn sin foretruken kandidat som skattesjef, og skal ha kommet med en lang tirade mot milliardæren.

Han skal ha sagt til Musk at «du er en bløff, en total bløff», etter at han tok opp Musks lovnader om å kutte USAs utgifter med 1 billion dollar. Dette skal ha fått Musk til å komme med det som blir beskrevet som «en rugbytakling» på den nå 65 år gamle finansministeren.

I etterkant brøt det ut fullt slagsmål mellom de to, og det skal ha krevdes flere medarbeidere i Det hvite hus til å skille de to kamphanene.