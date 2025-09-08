Høyre fikk en oppslutning på 14,6 prosent i stortingsvalget, og 18,5 prosent i Oslo. Det er en nedgang fra henholdsvis 20,4 og 23,5 prosent.

Dermed ryker Ola Svennebys plass på Stortinget.

Finansavisen har tidligere skrevet at både han og Peter Frølich – to av høyres stjerneskudd – plutselig sto på usikker plass inn mot årets stortingsvalg.

Fasit endte på at Frølich redder plassen med knapp margin, mens Svenneby altså faller ut.

I Hordaland, der Frølich stilte til valg, fikk partiet 16,9 prosent av stemmene. Ved forrige valg fikk de 24,5 prosent. Frølich ankommer Høyres valgvake rett fra Bergen mandag kveld.

– Det var selvfølgelig ikke så godt som vi skulle ønske. Høyre skal se på valgresultater som er mye høyere enn dette. Velgernes dom må vi bare ta til etterretning. Den er hard, og den er kontant, sier han til Finansavisen.

– Er du litt lettet for at egen plass er sikret?

– Jeg klarer helt oppriktig ikke å tenkte så mye på min egen posisjon i dette.

Han legger til at det «selvfølgelig er fint» å være med å bygge partiet videre.

Selv har han likevel avvist eget kandidatur som Høyre-leder, blant annet av hensyn til at han har unge barn i Bergen. Frølich gjentar budskapet i kjølvannet av valgresultatet. Nestleder Henrik Asheim sier til Aftenposten at han kan «vurderes» som partileder tirsdag morgen.

– Et kjempetalent

Svenneby er leder av Unge Høyre, og sto på femte plass på Høyres stortingsliste i Oslo. Fra før hadde Høyre fem mandater inne i hovedstaden. Nå går de ned til fire.

FIKK IKKE PLASS: Unge Høyres Ola Svenneby kommer ikke inn på Stortinget. Foto: NTB

Over Svenneby på listen, og nå inne på Stortinget fra Oslo, er Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Mudassar Kapur og Mathilde Tybring-Gjedde.

– Ola er et kjempetalent, vi skulle selvfølgelig veldig gjerne ønske å ha med han videre. Vi nominerte han til det som den gang var en sikker plass, sier Astrup natt til tirsdag.

I Hordaland, der Frølich stilte til valg, får Høyre tre mandater. De andre to er Ove Trellevik og sjefen selv, Erna Solberg. Det er en nedgang fra fire mandater ved forrige valg.