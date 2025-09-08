Le Pen: Krever nyvalg i Frankrike

Den franske ytre høyre-lederen Marine Le Pen sier at nyvalg ikke lenger er et alternativ for president Emmanuel Macron, men en plikt.

Category iconPolitikk
Publisert 8. sep. | Oppdatert 8. sep.
Article lead
+ mer
lead
KREVER: Marine Le Pen har tre ganger tidligere forsøkt å bli Frankrikes president og er fortsatt Nasjonal samlings presidentkandidat, selv om hun er utestengt fra fransk politikk i fem år som følge av en dom. En ankesak kommer for retten i januar. Foto: Christophe Ena / AP / NTB
KREVER: Marine Le Pen har tre ganger tidligere forsøkt å bli Frankrikes president og er fortsatt Nasjonal samlings presidentkandidat, selv om hun er utestengt fra fransk politikk i fem år som følge av en dom. En ankesak kommer for retten i januar. Foto: Christophe Ena / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Uttalelsen kommer før avstemningen om tillit til regjeringen til statsminister François Bayrou mandag ettermiddag. Le Pen spår at avstemningen fører til «en slutt på lidelsen ved å ha en skyggeregjering» etter flere måneders politisk stillstand.

Bayrou varslet i slutten av august at han ville stille kabinettsspørsmål knyttet til regjeringens omstridte budsjettplaner. Det er ventet at avstemningen ikke går i hans favør.

Dersom regjeringen faller, må Macron se etter en annen som kan få flertall i nasjonalforsamlingen til å danne regjering – eller lyse ut nyvalg.

Politikk

Informasjon om bruk av AI