Uttalelsen kommer før avstemningen om tillit til regjeringen til statsminister François Bayrou mandag ettermiddag. Le Pen spår at avstemningen fører til «en slutt på lidelsen ved å ha en skyggeregjering» etter flere måneders politisk stillstand.

Bayrou varslet i slutten av august at han ville stille kabinettsspørsmål knyttet til regjeringens omstridte budsjettplaner. Det er ventet at avstemningen ikke går i hans favør.

Dersom regjeringen faller, må Macron se etter en annen som kan få flertall i nasjonalforsamlingen til å danne regjering – eller lyse ut nyvalg.