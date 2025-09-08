De første prognosene fra Valgdirektoratet viser Arbeiderpartiet som valgets vinner med 28 prosent av stemmene. Prognosene baserer seg på forhåndsstemmer og noe valgdagsstemmer. Total har hele 1.9 millioner nordmenn forhåndsstemt i årets valg, og prognosene teller rundt 90 prosent av totale stemmer i 22:30-tiden

Her ligger Ap på 28 prosent, mens FrP får 23,8 prosent. Høyre er helt nede på 14,5 prosent, det svakeste valget på lang tid. MDG, KrF, SV og Rødt havner over sperregrensen, mens Venstre havner under med 3,7 prosent.

NRKs siste prognose med 90 prosent av opptalte stemmer viser 54 mandater til Ap, 9 mandater hver til SV og SP, 8 til MDG og 9 til Rødt, og dermed flertall på 88 mandater. 48 mandater går til FrP, 24 til Høyre, Krf får 7 og venstre kun 2 mandater. Totalt dermed 81 mandater.

Prognosen til Nettavisen viser rødgrønt flertall med 92 mandater mot 77 mandater for blå siden. Her får Ap 26,8 prosent, mens FrP får 20,4 prosent, og Høyre 14,1 prosent. Her ligger alle partier over sperregrensen.

Valgprognoser

Forrige valg Valgdirektoratet kl 21 Poll of polls - september Nettavisens valgdagsmåling Arbeiderpartiet 26,3 28 27,1 26,8 Høyre 20,4 14,4 14,4 14,1 Senterpartiet 13,5 5,7 5,9 7,2 FrP 11,6 24,7 21 20,4 SV 7,6 5,5 6 5,9 Rødt 4,7 5,4 6 5,9 Venstre 4,6 3,4 4,3 4,3 MDG 3,9 4,6 6,2 6,8 KrF 3,8 4,1 4,7 4,6

Sperregrensen avgjør

I kampen mellom rødgrønn og blå blokk blir de små partiene avgjørende. På venstresiden må Rødt og MDG over sperregrensen, mens høyresiden er avhengig av at KrF og Venstre gjør det samme.

De første tallene viser Venstre som det eneste partiet under sperregrensen, med 3,8 prosent. KrF er også faretruende nær, med 4,2 prosent basert på Nrks prognose. MDG ligger på 4,6 prosent og er dermed foreløpig sikret.

Om tallene holder ut, vil Krf dra inn 7 mandater, mens Venstre kun tar inn 2 mandater. Nrk melder 22:30 at Krf er sikret over sperregrensen.

Høyre og Sp er de store taperne

Fremskrittspartiet har gjennom hele valgkampen vært det største partiet på borgerlig side. Med Sylvi Listhaug i spissen har partiet styrket seg betydelig fra valget i 2021, og FpU-leder Simen Velle kunne fornøyd erklære partiet som vinneren av skolevalget forrige uke.

Høyre har slitt stort gjennom valgkampen. Partiet har strevet med å skaffe den ønskede oppslutningen, og har i mange tilfeller havnet i skyggen av et energisk FrP.

I januar var det få som hadde troen på fire nye år på statsminister Jonas Gahr Støre. Så forsvant Sp ut av regjeringen, Jens Stoltenberg kom inn som finansminister, og oppslutningen bykset. Partiet har siden holdt seg sterkt, og nå ser det altså ut til å holde helt inn.

Ekteskapet Ap og Sp varte i tre turbulente år, før Trygve Slagsvold Vedum tok partiet ut av regjering i vinter. I løpet av disse årene kollapset populariteten, og fra å ha snust på 20-tallet har partiet til tider hatt sperregrensen i sikte.