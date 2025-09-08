Stoltenberg: – Motivert til å fortsette som finansminister

– Jeg synes det er veldig meningsfullt og viktig å være finansminister i Norge og er veldig motivert for å fortsette med det, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Skulle det bli regjeringsskifte, har han en plan B.

– Da har jeg egentlig en jobb eller et oppdrag i Sikkerhetskonferansen i München, som jeg skulle lede. Det er en slags stor tenketank med kontorer i Berlin og München. Det har vi satt på vent. Nå får velgerne tale, sier Stoltenberg, som har oppfattet deler av valgkampen som tøffere og mer personlig enn det var før han dro til Nato i 2013.

Han ankom rundt klokken 20, og før han satte seg med partiledelsen for å følge stemmeopptellingen, fortalte han om stemningen til NRK.

– Nå har jeg en god følelse, men det er først når stemmene telles opp, at vi vet resultatet. Det er spennende, det er veldig jevnt, sa han til kanalen.

Han sier at tiden fram mot opptellingen brukes på «tørrprat» og å gå gjennom statistikk fra tidligere valg.

– Vi forbereder oss på det som kommer, og jeg har gjort det noen ganger før. Det er alltid like viktig, like høytid og lik følelse av at vi er med på noe som er veldig fint, nemlig folkestyre og demokrati.