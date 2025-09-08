Skuffelse hos Høyre: – Ikke et godt nok resultat

Høyre-nestleder Tina Bru erkjenner at valgprognosen var dyster lesning for Høyres del.

Publisert 8. sep.
SKUFFET: Nestleder Tina Bru under Høyres valgvake på Radisson Blu Scandinavia Hotel under stortingsvalget 2025. Foto: Heiko Junge / NTB
NTB
– 14 prosent for Høyre er jo ikke et godt nok tall. Vi hadde absolutt håpet og ønsket å se et bedre tall for oss, sier hun til NTB.

NRKs prognose gir Høyre 14,6 prosent av stemmene i årets stortingsvalg. I Nettavisens valgdagsmåling får de 14,1 prosents oppslutning.

Bru understreker at ingenting er avgjort ennå.

– Mandatfordelingen er jevnere enn jeg tror mange folk trodde det kom til å bli. Det er veldig mange partier som ligger rett ved sperregrensen.

Hun vil ikke svare på om Erna Solberg kan fortsette som Høyres leder.

