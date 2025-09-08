Ber Erna gå av

Erna Solberg. Høyre holder pressekonferanse om skolepolitikk. Iván Kverme
Halvor Grøstad
Det var ventet at Høyre ville streve i valget, men 14,1 prosent var lavere enn de fleste så for seg. 

Nå tar Høyre-profilene Fabian Stang og Sture Pedersen til orde for at Erna Solberg, Høyres leder gjennom flere tiår, bør takke for seg. Til VG sier de to at det er på tide å slippe til andre. 

– Ja, det mener jeg. Det er tid for å slippe til andre, sier Fabian Stang

– Den gode nyheten er at hun har klart å lære opp flere potensielle arvtakere, så vi er godt stilt, sier han.

FrP-nestor Carl I. Hagen er enig, og forventer Ernas oppsigelsesbrev i løpet av kort tid.

– Jeg tror ikke hun gjør det i dag. Men i løpet av noen dager er det klart at hun gjør det.

