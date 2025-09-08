Lula fordømmer Trumps «toll-utpressing»

– Toll-utpressing blir normalisert som en metode for å vinne markedsandeler og blande seg inn i lands interne saker, sa Lula i et virtuelt møte med ledere i Brics-sammenslutningen mandag.

Også Kinas president Xi Jinping, Russlands president Vladimir Putin og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa deltok i møtet, som var på Lulas initiativ.

I møtet argumenterte Xi for å bevare det globale multilaterale handelsregimet med Verdens handelsorganisasjon som kjerne og å avvise alle former for proteksjonisme.

De elleve medlemmene av Brics, som står for 40 prosent av verdens BNP, er blant de hardest rammede av det Lula kaller toll-utpressing, og urettferdige og ulovlige handelspraksiser.

USAs president Donald Trump straffer særlig Brasil for det han kaller heksejakten mot tidligere president Jair Bolsonaro, som står tiltalt for kuppforsøk etter å ha tapt valget mot Lula i 2022.

USA har også doblet tollen på varer fra India for å presse India til å slutte å kjøpe russisk olje, og Trump slo til med en toll på 30 prosent mot Sør-Afrika som han har beskyldt for folkemord mot hvite sørafrikanere. Kina er ilagt toll på 50 prosent på sine produkter.

