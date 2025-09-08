Fröya (19) ligger an til å bli Stortingets yngste

Kampen om det siste direktemandatet fra Hordaland er tett. Foreløpig er det Kjersti Toppe (Sp) som har mandatet, men Fröya Skjold Sjursæther fra Miljøpartiet De Grønne kan komme til å ta det etter hvert som flere stemmer telles opp, og kan også ta et utjevningsmandat for partiet.

Dersom Sjursæther kommer inn på Stortinget, blir hun tidenes yngste representant – kun 19 år gammel.

– Jeg tenker at det er enormt stas, men vi føler oss ikke trygge før alle stemmene er telt opp, sier Sjursæther til NRK.

MDG ligger an til å komme over sperregrensen for første gang. I NRKs prognose får partiet 4,7 prosent oppslutning, mens TV 2s prognoser gir partiet 4,1 prosent.