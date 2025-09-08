Giske klar for comeback på Stortinget

– Det her kalles en sliteseier, sa en strålende fornøyd Giske til NRK på Arbeiderpartiets valgvake i Trondheim.

Den tidligere statsråden håper på fire mandater fra Sør-Trøndelag.

– Her i fylket håpet vi på tre da vi startet i vinter, nå er vi veldig nære å få fire fra Sør-Trøndelag og to sikre i Nord-Trøndelag, og da leverer vi det vi skal.

Giske sier hans viktigste jobb på Stortinget blir avstanden folk føler det er til dem som bestemmer. Han avviser samtidig å gå inn i regjering.

– Jeg har sittet i regjering i ti år og fått min kvote, men jeg håper å få innflytelse for de sakene jeg og velgerne våre slåss for, at vi får mer rettferdighet, løfter dem som er utenfor, fattige, styring på strømprisen og sørger for at folk har jobb og god velferd.