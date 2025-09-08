Oppvaskmøte i Høyre fredag

Høyre-profilen vil ikke kaste seg på dem som mener partileder Erna Solberg må gå.

– Jeg har ikke noe annet enn beundring og takknemlighet for den jobben hun har gjort, sier han til VG.

Han sier det er vanskelig å sette fingere på nøyaktig hva som gikk galt, men sier dette skal diskuteres fredag.

– Hvis jeg først skal komme med en sånn analyse, skal den være presis. Vi skal ha et sentralstyremøte på fredag som kan bli en god runde for erfaringene og tankene som politikerne har, sier han.

Han sier at de på møtet også skal diskutere veien videre.