Solberg har ringt og gratulert Støre med valgseieren

– Sånn som det ser ut nå, blir Jonas Gahr Støre statsminister i fire nye år, med støtte og politisk gjennomslag fra både SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, sier Solberg fra scenen på Høyres valgvake.

– Men vet dere hva? I kveld så skal vi faktisk bare ønske dem lykke til, sier hun videre.

Hun gratulerte også Frp med sitt brakvalg, før hun kommenterte det som har vært et tungt valg for Høyre.

– I kveld kan vi bare slå fast at Høyre har ikke gjort et godt nok valg. Dette var ikke valgresultatet vi håpet på. Det viktigste for oss var jo å få til et skifte og en ny politisk kurs for Norge. Det har vi ikke lyktes med.

Høyre ser ut til å havne på rundt 14 prosent oppslutning, partiets verste siden valg 2005, og flere av partiets profiler har tatt til orde for fornyelse.