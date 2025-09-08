MDG jubler: – En utrolig bragd å bryte sperregrensen

– Vi klarte å bryte sperregrensen og g det har vært tøffe tider. Det var ganske mange måneder da vi ikke var i nærheten av sperregrensen, sa en jublende MDG-leder Arild Hermstad fra scenen under partiets valgvake mandag kveld.

– Vi var ute av Stortinget på én måling. Det er sju måneder siden. Det er en bragd som er helt utrolig, sier Hermstad.

MDG går fram med 0,6 prosentpoeng og kommer over sperregrensen med 4,6 prosent når 96 prosent av stemmene er opptelt.

Valgkampen har vært preget av usikkerhet rundt partiene og hvorvidt de ville komme seg over den avgjørende 4 prosent-grensen som gir utjevningsmandater på Stortinget. Partier som havner over sperregrensen får utjevningsmandater. Ifølge NRK får MDG fire ekstra mandater.

Hermstad takket velgerne og presenterte partiets ambisjoner:

– Det folk får med oss, det er ekte klimahandling. Vi skal sørge for at det blir billigere og bedre å leve miljøvennlig. Vi skal ta Norge trygt ut av oljealderen. Vi skal stanse naturtapet, sier Hermstad.