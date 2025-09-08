Han har sittet på Stortinget for Hordaland siden 2021, men så ut til å være helt avhengig av et utjevningsmandat denne gangen.

Med Venstre godt under 4 prosents oppslutning på landsbasis kunne han heller ikke få dette. Rotevatn har tidligere (2013–2017) representert Sogn og Fjordane.

Venstres gruppe i det nye Stortinget består trolig kun av partileder Guri Melby og nestleder Abid Raja. Den siste som kan komme inn, er Grunde Kreken Almeland, som kjemper med Rødts Bjørnar Moxnes og MDGs Margit Martinsen Bye om sistemandatet i Oslo.