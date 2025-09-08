Støre klappet inn til fire nye år: – Vi klarte det!

Den sittende statsministeren vant på nytt folkets tillit og får fire nye år som statsminister. Til øredøvende jubel takket Jonas Gahr Støre familien og velgerne.

Category iconPolitikk
Publisert 8. sep.
Article lead
+ mer
lead
HYLLET: Partileder Jonas Gahr Støre taler under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus under stortingsvalget 2025.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
HYLLET: Partileder Jonas Gahr Støre taler under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus under stortingsvalget 2025.  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
NTB
Tips meg
Del

– Vi visste det kom til å bli jevnt, og det ble jevnt. Og vi visste at vi måtte gi alt, og vi ga alt. Derfor er det fantastisk å stå sammen med dere og si at vi klarte det!

På valgvaken ble «Jonas, Jonas, Jonas» ropt taktfast fra tilhørerne til valgets vinner.

– I øst, vest, nord og sør. Vi har sett resultatene. Vi er partiet for by og land, hand i hand, sa Støre.

– Vi er et parti som vektlegger betydningen av fellesskap. Det viktigste fellesskapet i mitt liv er den lille flokken. Den har stått med meg i denne tiden, som har hatt oppturer og nedturer. Jeg elsker dere, tusen takk.

Støre benyttet også muligheten til å takke de andre partilederne for valgkampen.

– Vi har vist det igjen, i Norge har vi politiske motstandere, ikke fiender.

Arbeiderpartiet ble landets største parti i årets stortingsvalg, men likevel endrer den politiske situasjonen seg for Støre som nå er avhengig av MDG og Rødt for rødgrønt flertall.

Stortingsvalg2025
Politikk

Informasjon om bruk av AI