Støre klappet inn til fire nye år: – Vi klarte det!

– Vi visste det kom til å bli jevnt, og det ble jevnt. Og vi visste at vi måtte gi alt, og vi ga alt. Derfor er det fantastisk å stå sammen med dere og si at vi klarte det!

På valgvaken ble «Jonas, Jonas, Jonas» ropt taktfast fra tilhørerne til valgets vinner.

– I øst, vest, nord og sør. Vi har sett resultatene. Vi er partiet for by og land, hand i hand, sa Støre.

– Vi er et parti som vektlegger betydningen av fellesskap. Det viktigste fellesskapet i mitt liv er den lille flokken. Den har stått med meg i denne tiden, som har hatt oppturer og nedturer. Jeg elsker dere, tusen takk.

Støre benyttet også muligheten til å takke de andre partilederne for valgkampen.

– Vi har vist det igjen, i Norge har vi politiske motstandere, ikke fiender.

Arbeiderpartiet ble landets største parti i årets stortingsvalg, men likevel endrer den politiske situasjonen seg for Støre som nå er avhengig av MDG og Rødt for rødgrønt flertall.