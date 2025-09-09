– Jeg vil i løpet av de nærmeste dagene invitere hvert enkelt parti som har pekt på meg som statsminister, til samtaler, sa han fra scenen under Arbeiderpartiets valgvake.

– Jeg vil lytte til hva som er viktig for dem, og de vil få høre fra meg, som leder av det partiet de har pekt på til å lede regjeringen i Norge som et alternativ til en Fremskrittsparti-regjering, legger han til.

Han gjentar også invitasjonen til et bredere skatteforlik på tvers av blokkgrensene.

– Jeg gjentar nå som støyen fra valgkampen er over. Vi gjentar vår invitasjon til en skattekommisjon, for å gi næringslivet mer forutsigbarhet, sier Støre.

Må ha rødgrønt flertall

Arbeiderpartiet ble landets største parti, men Støre vil fortsatt trenge støtte fra alle partiene på rødgrønn side for å få et budsjett gjennom. Hvordan et budsjettsamarbeid vil se ut i praksis, er blant tingene det hersker usikkerhet rundt.

Både SV, Rødt, MDG og Senterpartiet har stilt klare – og ofte kostbare – krav til Ap for å gi sin støtte. SV-leder Kirsti Bergstø tar til orde for å samle den rødgrønne siden.

– Jeg har gratulert Støre med valget, og er klar for å snakke med han. Jeg vil også snakke med de andre partilederne, for nå er det veldig viktig at vi samler oss på rødgrønn side, og kan stå sammen om en plan som gjør livet til folk bedre, sier hun til NTB.

Rødt-leder: Tuttifrutti smaker godt

Mange har kalt den rødgrønne miksen av partiene som utgjør flertall for et «tuttifrutti-samarbeid». Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er klar i sin tale.

– Jeg synes tuttifrutti smaker veldig godt, sa hun til pressen på vei til Rødts valgvake.

Hun trakk også fram flere eksempler på ting hun til ta opp med Støre.

– Vi har sagt hele tiden at det viktigste for oss er å få ned forskjellene, styrke velferden, styrke folkestyret og at Norge må gjøre mer for Palestina.

Støre har de siste månedene ledet en ren Arbeiderparti-regjering etter at Senterpartiet trakk seg fra regjeringssamarbeidet i januar.