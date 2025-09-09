Der ble hun konfrontert med at flere Høyre-politikere i kveld har bedt henne trekke seg.

– Jeg har jo i denne valgkampen sagt at jeg ikke tror jeg blir statsministerkandidat for Høyre i 2029, hvis jeg i hvert fall ikke blir statsminister, og det ble jeg ikke nå, så det kommer på et tidspunkt, sa Solberg.

Men når det eventuelt vil skje, ville hun ikke si noe om.

– Høyre skal få lov til å diskutere sin egen strategi for både evaluering, vurdering av hva som har skjedd og eventuelt når vi legger opp til å gjøre generasjonsskiftet med endringer i ledelsen. Inntil da kommer jeg til å være leder av Høyre.