EPSTEIN-VENN: Donald Trump. Foto: Bloomberg

– Som jeg har sagt hele tiden, er det veldig tydelig at president Trump ikke tegnet dette bildet, og han signerte det ikke, sier Trumps pressesekretær Karoline Leavitt på X.

Hun sier historien om tegningen er falsk og sier Trumps juridiske team vil «fortsette sin aggressive søksmålsprosess» mot Wall Street Journal, som først omtalte den mer enn 20 år gamle tegningen.

Tegningen som ble publisert av demokratiske politikere mandag, er en stilisert silhuett av en kvinne med en bursdagshilsen til Epstein. Den avsluttes «gratulerer med dagen – og måtte hver dag være nok en vidunderlig hemmelighet».