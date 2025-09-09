Trumps tegning til Epstein lagt frem

Demokrater i Kongressen har offentliggjort det de sier er tegningen Donald Trump tegnet til Jeffrey Epstein. Trump avviser at den er hans.

Publisert 9. sep.
TEGNING: Demokrater i Kongressen publiserte mandag et bilde av tegningen og hilsenen Donald Trump skal ha skrevet til Jeffrey Epstein for over 20 år siden. Trump bedyrer fortsatt at han verken har tegnet eller signert hilsenen. Foto: NTB
NTB
EPSTEIN-VENN: Donald Trump. Foto: Bloomberg

– Som jeg har sagt hele tiden, er det veldig tydelig at president Trump ikke tegnet dette bildet, og han signerte det ikke, sier Trumps pressesekretær Karoline Leavitt på X.

Hun sier historien om tegningen er falsk og sier Trumps juridiske team vil «fortsette sin aggressive søksmålsprosess» mot Wall Street Journal, som først omtalte den mer enn 20 år gamle tegningen.

Tegningen som ble publisert av demokratiske politikere mandag, er en stilisert silhuett av en kvinne med en bursdagshilsen til Epstein. Den avsluttes «gratulerer med dagen – og måtte hver dag være nok en vidunderlig hemmelighet».

