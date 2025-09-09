Tirsdagens kjennelse er et nytt tilbakeslag for eksstatsministeren og hans mektige familie som har dominert thailandsk politikk i to tiår.

En Reuters-journalist som var til stede da rettens avgjørelse ble lest opp for Thaksin, sier politiet kommer til å ta eksstatsministeren i sin varetekt.

Etter 15 år i selvpålagt eksil vendte Thaksin tilbake til Thailand i 2023. Han tilbrakte bare noen timer i fengsel før han ble overført til sykehus etter å ha klaget over hjerteproblemer og smerter i brystet. Overføringen utløste omfattende sinne og skepsis.

Tirsdag skulle høyesterett ta stilling til hva som skulle skje med soningstiden han unnslapp da han ble flyttet til sykehus.

Kongen reduserte Thaksins dom på åtte års fengsel for maktmisbruk og interessekonflikter ble kortet ned til ett år. Etter bare seks måneder – tilbrakt i en luksusavdeling på sykehus – ble han prøveløslatt.