Frølich om å bli ny Høyre-leder: – Lite aktuelt

Frølich er av flere trukket fram som en mulig etterfølger til å ta over som Høyre-leder når Erna Solberg en dag gir seg.

– Jeg mener det er mange flotte og gode kandidater til å gjøre den oppgaven i Høyre. Slik min situasjon er, har jeg sagt at det er ganske lite aktuelt, sier han til NRK tirsdag morgen.

Han viser til at han har to små barn i Bergen:

– Så jeg peker på andre veldig dyktige kandidater, som jeg håper vil tre fram og ta på seg det, hvis det blir aktuelt, sier Frølich.

Solberg har gjentatte ganger, senest valgkvelden, understreket at det er uaktuelt å være partiets statsministerkandidat i 2029. Hennes mer umiddelbare fremtid er imidlertid mer uklar, og flere Høyre-profiler tok mandag kveld til orde for at hun bør gå av nå, skrev VG.

Konfrontert med dette under partilederdebatten i vandrehallen på Stortinget i natt svarte Solberg:

– Jeg har jo i denne valgkampen sagt at jeg ikke tror jeg blir statsministerkandidat for Høyre i 2029, hvis jeg i hvert fall ikke blir statsminister, og det ble jeg ikke nå, så det kommer på et tidspunkt, sa Solberg.

Men når det eventuelt vil skje, ville hun ikke si noe om.

– Høyre skal få lov til å diskutere sin egen strategi for både evaluering, vurdering av hva som har skjedd og eventuelt når vi legger opp til å gjøre generasjonsskiftet med endringer i ledelsen. Inntil da kommer jeg til å være leder av Høyre.