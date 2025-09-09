Utjevningsmandatene fordelt: Rødt får flest

Det viser Valgdirektoratets oversikt tirsdag morgen. Stemmeopptellingen er ikke helt fullført, og det kan skje endringer.

Rødts fem utjevningsmandater er plassert i Nordland, Oslo, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) får tre, i Aust-Agder, Finnmark og Sogn og Fjordane. Kristelig Folkeparti (KrF) sikrer seg fire mandater, som går til Akershus, Møre og Romsdal, Telemark og Vestfold.

Høyre (H) får to utjevningsmandater, ett i Hedmark og ett i Oppland. Senterpartiet (Sp) får ett mandat, og det går til Hordaland. Sosialistisk Venstreparti (SV) får fire mandater, fordelt på Buskerud, Nord-Trøndelag, Rogaland og Vest-Agder.

Venstre fikk en oppslutning på 3,6 prosent og havnet dermed under sperregrensen. Partiet får derfor ingen utjevningsmandater.

For å være kvalifisert til utjevningsmandater må partiet stille i alle valgdistrikt, og oppnå minst 4 prosent av stemmene på landsbasis.

Ordningen skal sikre større samsvar mellom antall stemmer et parti får i valget og hvor mange representanter de får i nasjonalforsamlingen.