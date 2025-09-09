Sør-Korea har chartret et fly for å hente hjem flere hundre arbeidere som ble arrestert i en immigrasjonsrazzia ved en batterifabrikk under bygging av Hyundai og LG i Georgia. Hendelsen har skapt kraftige reaksjoner i Seoul og uro i forholdet til Washington, skriver Bloomberg.

Korean Air-flyet reiser til Atlanta onsdag. Operasjonen kan bli landets største evakuering siden covidutbruddet i 2020, da 700 borgere ble hentet hjem fra Kina.

Les også Hundrevis av sørkoreanere pågrepet på fabrikk i USA Amerikanske innvandringsmyndigheter har pågrepet hundrevis av sørkoreanere på en batterifabrikk eid av sørkoreanske Hyundai i delstaten Georgia.

– Sjokkerende

USAs immigrasjonsbyrå hadde i forrige uke en razzia ved en batterifabrikk under oppføring. Ifølge LG Energy er 46 av de arresterte egne ansatte, i tillegg til én indoneser samt rundt 250 arbeidere fra partnerbedrifter. Også japanere og kinesere er blant de arresterte. Totalt ble 475 personer tatt, ifølge amerikanske myndigheter.

HAR GITT BESKJED: Sør-Koreas president Lee Jae Myung. Foto: Bloomberg

Utenriksminister Cho Hyun ankom Washington tirsdag for å forhandle om løslatelsen. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap har amerikanske myndigheter gitt de arresterte to valg: akseptere deportasjon med fem års innreiseforbud, eller bli sittende i varetekt og stille for retten. Regjeringen i Seoul prøver å få til en «frivillig utreise».

Videoer av arbeidere i håndjern på håndledd, midje og ankler har vakt sterke reaksjoner i Sør-Korea, der demonstranter har protestert utenfor USAs ambassade i Seoul, skriver Bloomberg.

– Det er sjokkerende at våre borgere ble lenket og fengslet på denne måten, og vår regjering har formidlet den offentlige harme til USA, sier Kim Yong-beom, rådgiver for president Lee Jae-myung.

Les også Trumps tollpolitikk samler Asia mot USA Handelskrigen Trump har iverksatt mot asiatiske land skaper ringvirkninger. Usikkerheten brer seg på finansmarkedene i India mens aksjekursene i Kina har steget kraftig.

Innrømmer visum-snarveier

Koreanske industrikonsern har innrømmet å bruke visum som egentlig ikke gir arbeidstillatelse, blant annet B-1-visum og ESTA. Ifølge kilder har praksisen vært en «åpen hemmelighet» for å få ferdigstilt prosjekter til tiden.

– Den amerikanske regjeringen er tosidig. Den ber oss investere milliarder, men behandler våre arbeidere som kriminelle, selv når de er klar over at de er nødvendige for disse prosjektene, sier Chang Sang-sik i Korea International Trade Association til Financial Times.

– Vi er svært bekymret for at ICE kan gå etter andre koreanske anlegg også, fordi de har fulgt de samme praksisene og har lignende problemer, sier en leder i en ledende bransjeorganisasjon, som legger til at den koreanske regjeringen hele tiden har vært klar over problemet.

Ifølge FT har USA frihandelsavtale med Sør-Korea, men ingen egen visumordning slik land som Singapore og Canada har. Temaet ble særlig aktuelt under Biden, da koreanske selskaper lovet titalls milliarder i investeringer i batteri-, chip- og bilfabrikker i USA.

Hyundai og LG har ikke kommentert saken.