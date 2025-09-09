Republikansk senator: Slakter Trump og Vance

Den republikanske senatoren Rand Paul går hardt ut mot Trump-administrasjonens beslutning om å angripe et fartøy utenfor Venezuela, der 11 personer ble drept, melder Semafor.

Administrasjonen hevder de var narkotikasmuglere. Men Rand Paul, som leder Senatets komité for innenlands sikkerhet, stiller spørsmål ved om Kystvakten nå har som policy å «skyte først, stille spørsmål senere». Han kaller behandlingen av saken «forakt for menneskeliv og for vår prosess».

ANGREPET: Donald Trump var så fornøyd med det amerikanske forsvarets angrep på båten de hevder smuglet narkotika, at han deklassifiserte og publiserte videoen på sin egen plattform kort tid etter. Flere peker imidlertid på at aksjonen kan ha brutt folkeretten og internasjonal sjølov. Skjermbilde: Truth Social

Mangler rettsprosess

Uenigheten har ført til åpen krangel med visepresident JD Vance, som hyllet aksjonen og avfeide kritikk med en kraftsalve på nettet.

– Det som virkelig provoserte meg var at noen (Vance, journ. adm.) glorifiserte ideen om å drepe mennesker uten noen form for rettsprosess, og sa at han ga fullstendig blaffen i hva kritikere måtte mene, sier Paul.

Paul, som representerer delstaten Kentucky, oppsummerer synet sitt på Venezuela-angrepet med at USA trenger «en eller annen form for prosess før man dreper folk». Han innrømmer imidlertid at han ikke venter at noen andre republikanere vil si det samme.

– Folk er veldig redde for å ha meninger akkurat nå. Jeg tviler på at noen andre vil uttale seg, sier Paul.

FÅR KRITIKK: JD Vance på Twitter/X. Skjermbilde: Twitter/X

Trump-doktrinen

En kilde nær Vance sier til Semafor at visepresidenten støtter «Trump-doktrinen» om å bruke overveldende makt for å beskytte amerikanske interesser, og beskylder Paul for hykleri, med henvisning til hans forsvar av Obamas droneangrep uten rettsprosess.

Det hvite hus har ikke kommentert kritikken. De fleste republikanere unngikk mandag å stille spørsmål ved angrepet, til tross for at eksperter har uttrykt skepsis til det juridiske grunnlaget.

– Jeg har ikke noe problem med det, sier den republikanske senatoren Roger Wicker, leder for Senatets forsvarskomité.

Senator Mark Warner, øverste demokrat i etterretningskomiteen, sier han ikke ble informert på forhånd. Han venter imidlertid mer informasjon denne uken, ifølge Semafor.

– Alt er lov

Etter det amerikanske angrepet sier Venezuelas innenriksminister at «alt er fair game», ifølge Bloomberg.

– De erklærte offentlig at de drepte 11 mennesker i en ikke-krigssituasjon i internasjonalt farvann. Med dette sier de at alt er lov, sier innenriksminister Diosdado Cabello.



President Nicolás Maduro kalte angrepet en «opptrapping av psykologisk krigføring» og stilte spørsmål ved ektheten i videoene offentliggjort av Trump-administrasjonen.

Forsvarsminister Vladimir Padrino anklaget USA for destabiliserende handlinger i Venezuela, mens Maduro beordret søndag «ubegrenset» utplassering av tropper og ressurser i fem delstater.

Venezuela skal også ha sendt jagerfly ut i internasjonalt farvann, innen rekkevidde av amerikanske krigsskip, skriver Bloomberg.

– De forsøker å provosere oss til å svare impulsivt og skape eskalering. Det er det de ønsker, sier Cabello.