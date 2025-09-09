Frp største parti i fem fylker

Frp fikk 32,5 prosent av stemmene i Møre og Romsdal og ble det klart største partiet, mens Arbeiderpartiet kom på andreplass med 23,7 prosent oppslutning.

I Sylvi Listhaugs hjemkommune Ålesund fikk Frp hele 34,4 prosent av stemmene, og i Ørskog der hun vokste opp var oppslutningen på hele 35,7 prosent.

Frp ble også det største partiet i Rogaland, Østfold, Vestfold og Vest-Agder med mellom 27,7 og 28,9 prosent oppslutning.

Med 23,9 prosent oppslutning på landsbasis gjorde partiet sitt beste stortingsvalg noensinne og kunne notere seg en framgang på 12,3 prosentpoeng fra 2021.

Aller dårligst gjorde partiet det i Oslo der oppslutningen endte på 14,3 prosent, men også der gikk Frp fram med 8,3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.