Støre: Skatteløftet ligger fast

Jonas Gahr Støre (Ap) lover fire nye år med «trygg økonomisk styring», men understreker at mindretallsregjeringen må søke bred enighet i Stortinget.

– I Stortinget skal vi, der det er naturlig, finne brede løsninger i tråd med god praksis. Dette blir en ordentlig arbeidsdag som skal vare lenge, og jeg gleder meg, sier Støre.

Et hovedgrep blir å invitere de øvrige partiene til en skattekommisjon, for å se på hele systemet og legge til rette for et bredt forlik.

– Det skatteløftet vårt ligger fast, selvfølgelig. Det har ikke endret seg de siste ni timene, sier Støre, når han møter pressen tirsdag morgen.

Arbeiderpartiets skatteløfte er uendret skattenivå for personer og bedrifter.

– Er du åpen for å endre skatteløftet hvis det blir et forlik? spør Finansavisen.

– Skatteløftet ligger fast, det er det vi har gått til valg på. Så inviterer vi til en skattekommisjon, som skal gjøre jobben sin, og tar det derfra.





Kan se på formuesskatten

Men statsministeren håper altså på tverrpolitisk skatteforlik.

– Det er veldig forskjellig hva høyresiden og venstresiden ønsker seg i en skattekommisjon. Hvilken side vil du henvende deg til for å få til et eventuelt forlik?

– Det ligger i ordet forlik at du må lytte til alle, og jeg har ingen illusjon om at bare av sette ned en kommisjon så gjør alle enige i bredt. Det har tidligere vært enighet om struktur og innretning, og ulike syn på nivå, for eksempel.