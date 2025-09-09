Støre: Skatteløftet ligger fast

Jonas Gahr Støre (Ap) lover fire nye år med «trygg økonomisk styring», men understreker at mindretallsregjeringen må søke bred enighet i Stortinget.
– I Stortinget skal vi, der det er naturlig, finne brede løsninger i tråd med god praksis. Dette blir en ordentlig arbeidsdag som skal vare lenge, og jeg gleder meg, sier Støre.
Et hovedgrep blir å invitere de øvrige partiene til en skattekommisjon, for å se på hele systemet og legge til rette for et bredt forlik.
– Det skatteløftet vårt ligger fast, selvfølgelig. Det har ikke endret seg de siste ni timene, sier Støre, når han møter pressen tirsdag morgen.
Arbeiderpartiets skatteløfte er uendret skattenivå for personer og bedrifter.
– Er du åpen for å endre skatteløftet hvis det blir et forlik? spør Finansavisen.
– Skatteløftet ligger fast, det er det vi har gått til valg på. Så inviterer vi til en skattekommisjon, som skal gjøre jobben sin, og tar det derfra.
Kan se på formuesskatten
Men statsministeren håper altså på tverrpolitisk skatteforlik.
– Det er veldig forskjellig hva høyresiden og venstresiden ønsker seg i en skattekommisjon. Hvilken side vil du henvende deg til for å få til et eventuelt forlik?
– Det ligger i ordet forlik at du må lytte til alle, og jeg har ingen illusjon om at bare av sette ned en kommisjon så gjør alle enige i bredt. Det har tidligere vært enighet om struktur og innretning, og ulike syn på nivå, for eksempel.
– Men jeg tror den metoden å jobbe med hvor vi tar erfarende politikere inn, godt understøttet av fagkompetanse, gir gode muligheter. Så jeg håper ingen partier sier at det er blankt nei.
– Et borgerlig premiss er kutt i formuesskatt. Hvor langt er du villig til å strekke deg for å komme dem i møte?
– Vi må se på hele systemet, fastslår Støre, og legger videre til:
– Norge kommer aldri til å bli et land i verden med lavest skatt, det er derfor vi har et så godt samfunn som vi har, men vi skal også sørge for at det systemet oppfyller kravene.
Kravene er ifølge Støre nok inntekter til «spleiselaget,» samt et system som bidrar til både omfordeling og investeringer.
Håper på Stoltenberg
Støre trekker særlig frem to områder som øverste prioritet: arbeid og helse.
– Vi trenger flere folk i arbeid. Ungdomsløftet for dem under 30 skal gjennomføres. Det arbeidet skal ikke ha noe opphold. Og ventetidene i sykehusene må videre ned, sier han.
At regjeringen må styre i mindretall legger han ikke skjul på.
– Norge har klart å gjøre store ting med mindretallsregjeringer før. Det forutsetter at vi finner løsninger i Stortinget. Det kommer tusen forhandlinger fremover, og vi må lytte til alle, sier Støre.
Han håper partiene stiller konstruktivt til kommisjonsarbeid og varsler respektfull dialog med både SV, Rødt og borgerlig side.
– Listhaug blir den ledende stemmen på borgerlig side. Vi har et ansvar for ordskiftet. Valgkampen har vært skarp i perioder, men innenfor. Vi har en ordentlig tone mellom partilederne, sier han.
Støre sier han ønsker og håper Stoltenberg vil fortsette i regjeringen, men på spørsmål om Giske kan gjøre regjerings-comeback vil han ikke svare.