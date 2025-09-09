– De fire nye årene har startet med lite søvn, men det kjennes veldig bra, sa Støre til pressen tirsdag morgen.

På spørsmål fra NTB om hvordan forhandlingene og samarbeidet med de rødgrønne partiene fremover blir, svarte han:

– Utgangspunktet er at sånn er demokratiet. For å komme til flertall, så må du ha med flere, og det er jo egentlig ikke noe rakettvitenskap å si det sånn. Så da må vi jobbe, da.

– Jeg har jobbet med å finne løsninger, jeg har aldri bestemt alene noen gang. Ikke i min egen familie, og ikke i politikken heller. Så jeg har litt erfaringer rundt det. Lytte, ha respekt for hverandre, og så skal de andre ha respekt for oss også. Vi er det største partiet, sa han.

– Det kommer til å komme tusen forhandlinger fremover. Det er ikke slik at vi skal bli enige om tre ting og så er vi ferdige med dét. Det skal finnes løsninger hele veien. Derfor må de som skal ha med hverandre å gjøre, kunne stole på hverandre

Han sa han kommer til å ta kontakt med de andre partiene i dagene som kommer, for å finne ut av det praktiske.

– I dag tror jeg de fleste partiene oppsummerer for seg selv. Vi har sentralstyremøte, vi har oppsummeringer. Jeg må også på kontoret, for jeg har jobb å gjøre der. Og så har jeg sagt at jeg vil ta kontakt med de partiene som har pekt på Arbeiderpartiet.

Han sa at selv om det har blitt lite søvn, så blir tirsdagen en full og lang arbeidsdag.

– Jeg tror folk skal få sove ut og hvile også. Og så skal vi i Stortinget der det er naturlig å finne brede løsninger som er i tråd med god praksis.

Han ville ikke kommentere spørsmål som gikk på statsråder og posisjoner.