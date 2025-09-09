Kortversjon Sløseriombudsmannen, Are Søberg, uttrykker bekymring over budsjettforhandlingene blant venstresidens partier, og mener at det kan bli kostbart å imøtekomme alle partienes krav.

Søberg frykter at handlingsregelen kan bli brutt hvis alle kravene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt blir innfridd i statsbudsjettet.

Til tross for fokus på sløsing i valgkampen, fortsatte Jonas Gahr Støre som statsminister, noe som ifølge Søberg kan indikere begrenset velgerappell for sløsebudskapet. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

– Nå skal de altså prøve å lage et budsjett hvor både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt får gjennomslag for sine hjertesaker. Jeg tenker at det kan bli kjempedyrt, sier Are Søberg, mest kjent som Sløseriombudsmannen.

Han gransker hvordan byråkrater og politikere sløser bort nordmenns skattepenger. Dette arbeidet publiseres løpende på Facebook, og følges av nesten 140.000 personer. I tillegg kommer podcasten Sløseprat og diverse annet innhold.

– Jeg blir ikke arbeidsledig, sier Søberg.

– Vil bli dyrt

– Hvordan blir dynamikken i budsjettforhandlingene i høst?

– Alle vil forhandle om ting de vil ha inn i budsjettet. Jeg tror ikke de forhandler om hva de vil ha ut. Da sier i hvert fall magefølelsen min at det vil bli ganske dyrt når statsbudsjettet kommer, sier Søberg.

«Vi vil holde de samlede skattene og avgiftene på norske privatpersoner og bedrifter på samme nivå som i dag», har Arbeiderpartiet lovet i sitt program.

Overfor Finansavisen bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre dette løftet tirsdag morgen.

Les også Oslo Børs åpner svakt opp: Rødgrønn valgseier senker aksjer

– Tror du ikke noe på det?

– I så fall må ett eller annet gi etter. Enten er det noen som ikke får gjennomslag for sine krav, eller så må det skje noe med handlingsregelen. Jeg er spent på hvordan de løser det problemet, for det er mange som vil ha gjennomslag nå.

– Hva er worst case-scenariet for Norge?

– Det er vel hvis alle får gjennomslag – at man gønner på med flere grønne investeringer, for eksempel. Handlingsregelen kommer til å ryke ganske fort hvis man skal prøve å få et ordentlig budsjettsamarbeid. Det blir også spennende å se hvor mange bedriftseiere som flytter ut.

Les også Haugland om skatteforlik: – Må søke støtte på høyresiden – Det er all grunn til å spekulere i løsninger på tvers av høyre-/venstreaksen, mener Kjersti Haugland, DNB Carnegie.

– Fikk kraftig hopp

Ved siden av formuesskatt seilte sløsing opp som et av hovedtemaene i valgkampen.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug kjørte rundt i bobil med sløsebudskap på baksiden, og hun tok stadig opp statlig sløsing i debatter.

Likevel fortsetter Støre som statsminister.

Les også Støre: – Det kommer til å komme tusen forhandlinger En trøtt, men glad statsminister møtte pressen tirsdag morgen etter mandagens valgseier. Han skal snakke med de andre partiene i tur og orden denne uka.

– Viser det at sløsebudskapet tross alt har begrenset velgerappell?

– Jeg tenker jo at sløsesaken har hatt litt å gjøre med velgerflukt fra Høyre til Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet fikk et kraftig hopp i oppslutningen sin i det øyeblikket de fikk inn en i ledelsen som var kritisk til grønne subsidier, svarer Søberg, og sikter til finansminister Jens Stoltenberg.

I et intervju med Dagens Næringsliv i mai sammenlignet han en grønn kollaps med dotcom-boblen.

– Det er flott at man snakket mye om sløsing, men valget handlet om en del andre ting også. Arbeiderpartiet vant, og de var jo ikke blant dem som snakket mest om det.