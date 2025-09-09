Oslo: Fortsatt landets rødeste fylke

Nesten én av fem Oslo-velgere stemte på SV og Rødt ved årets stortingsvalg. Men hovedstaden er likevel mindre rød enn for fire år siden.

Publisert 9. sep. | Oppdatert 9. sep.
Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og SV-leder Kirsti Bergstø måtte begge konstatere tilbakegang i Oslo, som likevel endte som landets rødeste fylke med 17,9 prosent oppslutning om de to partiene. Foto: NTB
NTB
SV sikret seg 10,7 prosent av stemmene i hovedstaden, en tilbakegang på 2,5 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2021.

Rødt fikk en oppslutning på 7,2 prosent, en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng.

MDG sikret seg 10,3 prosent oppslutning, en framgang på 1,8 prosentpoeng, og må derfor trolig ta sin del av skylden for de to røde partienes tilbakegang i Oslo.

Aps gikk fram med 2,8 prosentpoeng til 25,7 prosent, mens Senterpartiet gjorde et katastrofevalg og måtte nøye seg med 0,7 prosent av stemmene i hovedstaden, en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng.

Til sammen sikret de fem partiene likevel et solid rødgrønt flertall på 54,6 prosent i Oslo, selv om dette var en tilbakegang fra 2021 da de fikk 56,2 prosent av stemmene.

