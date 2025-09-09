SV sikret seg 10,7 prosent av stemmene i hovedstaden, en tilbakegang på 2,5 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2021.

Rødt fikk en oppslutning på 7,2 prosent, en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng.

MDG sikret seg 10,3 prosent oppslutning, en framgang på 1,8 prosentpoeng, og må derfor trolig ta sin del av skylden for de to røde partienes tilbakegang i Oslo.

Aps gikk fram med 2,8 prosentpoeng til 25,7 prosent, mens Senterpartiet gjorde et katastrofevalg og måtte nøye seg med 0,7 prosent av stemmene i hovedstaden, en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng.

Til sammen sikret de fem partiene likevel et solid rødgrønt flertall på 54,6 prosent i Oslo, selv om dette var en tilbakegang fra 2021 da de fikk 56,2 prosent av stemmene.