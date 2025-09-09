Parisavtalen fra 2015 satte som hovedmål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med før-industrielt nivå. For å klare dette, estimerer den britiske tankesmien Energy and Climate Intelligence Unit at globale karbonutslipp må nå netto null rundt midten av dette århundret.

– Kommer aldri til å skje

For høyinntektsland innebærer det å nå netto null innen 2050 eller tidligere, mens lavinntektsland bør være der i løpet av 2050- eller 2060-tallet.

Dette får USAs energiminister Chris Wright til å fnyse.

«Netto null 2050 er fullstendig katastrofe. Det er bare et monsterprogram for å gjøre mennesker fattigere, og kommer selvsagt aldri til å skje», skriver han i kommentarer det amerikanske energidepartementet har delt på X.

Forskere avviser

Kommentarene ble ifølge CNBC først publisert som en del av et Financial Times-intervju mandag, og kommer mens Wright og USAs innenriksminister Doug Burgum er på vei til energikonferansen Gastech i Milano denne uken. Der skal energiministeren holde et innlegg om USAs syn på global energisikkerhet.

Wright, som har startet og ledet energiselskaper som Liberty Energy og Pinnacle Technologies, har erkjent at klimaendringer er en global utfordring som fortjener oppmerksomhet, men samtidig kritisert det han har kalt «klima-alarmister.»

Forskere har ifølge nettstedet avvist energiministerens uttalelser om klimaendringer som «en gjentakelse av misvisende diskusjonstemaer.»

– Må være pragmatisk

Konfrontert med Wrights påstand om netto nullutslipp innen 2050 peker TotalEnergies-sjef Patrick Pouyanne overfor CNBC på EUs energinarrativ.

– Europa importerer fossile brensler, så for oss er avhengigheten et problem, sier han og understreker at dette ikke er et spørsmål om ideologi.

– Det handler om å være pragmatisk på energi. For å være helt ærlig er det sant at det europeiske narrativet var svært dominert av klima for fem år siden. Men hør hva Europas ledere snakker om i dag, etter at Russland gikk inn i Ukraina: forsyningssikkerhet og kostnadseffektivitet, legger Pouyanne til.